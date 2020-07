Leven om te eten, dat is het motto van deze week. Enkele aanraders.

Seafront

De Oude Vismijn in Zeebrugge is een goede uitvalsbasis voor een uitstap richting de kust. Je vindt er niet alleen een stukje geschiedenis en hedendaagse kunst terug, maar deze zomer ook vier foodtrucks. Van dagverse kibbeling met handgesneden frietjes tot Braziliaanse wraps en tropische cocktails: brandstof genoeg om nadien aan het wandelen te gaan.

Vismijnstraat 7, Brugge

Fabrique

Vanaf 16 Juli wordt de feestlocatie Blanc Fixe in Drongen omgetoverd in een heus zomerpop-up. Je kan je verwachten aan een zomerse urban jungle met lekkers uit lunchrestaurant Pleasures Boutique, dat volop inzet op no-nonsensefood met pure smaak en ingrediënten van eigen kweek. Op het menu staan pizza's uit de houtoven, allerhande hapjes om te delen met je bubbelvrienden en grillgerechten met een twist.

Drongenstationstraat 2, Drongen

Chocolate Nation

Een regendag voor de boeg? Juicht en jubelt, want dat is het ideale moment voor een museumbezoek! Of net bloedheet? Ook dan kan je maar beter bijleren, want veel musea beschikken over airco. Hier laten we ons leiden door onze smaakpapillen en is de bestemming de koekenstad. Vlakbij het station ligt interactief chocolademuseum Chocolate Nation, waar je leert waarom de Belgische chocolade zo wereldberoemd is. Met de Experience Box proef je gaandeweg twaalf variëteiten chocolade, goed voor een trip richting verschillende cacaoproducerende landen wereldwijd. De doos krijg je achteraf mee naar huis.

Experience Box © Chocolate Nation

Tickets en info op www.chocolatenation.be. Koningin Astridplein 7, Antwerpen

Bushcraft

Als jij iemand bent die meer leert door te doen dan door te kijken en te lezen, is een workshop meer jouw ding. Houd je daarbij nog eens van de natuur en wil je de oorsprong van ons voedsel herontdekken? Dan is een workshop bij Rewilding ongetwijfeld iets voor jou. Samen met een herborist trek je de natuur in op zoek naar lekkers, dat je achteraf samen klaarmaakt. De workshops vinden altijd plaats in kleine groepen. Het aanbod bevat ook een vierdaagse tocht, voor wie meerdere dagen vakantie te vullen heeft. Er staan een aantal themawandelingen gepland, maar je kan bushcrafter Mike De Roover ook altijd contacteren voor een workshop op jouw maat.

Le Pristine

Deze week opende de nieuwe stek van sterrenchef Sergio Herman de deuren. Le Pristine combineert een café en een 'fine casual dining' restaurant op dezelfde plek, in het modehart van Antwerpen. Niet alleen het eten is er van de hand van Herman, ook de inrichting werd zorgvuldig door hem gecureerd. Het menu belooft Zeelandse terroir met Italiaanse flair. Als je wil weten waar foodies het dezer dagen over hebben, weet je waar naartoe.

Lange Gasthuisstraat 13, Antwerpen

Zelda&Zorro

Op zoek naar een kindvriendelijk adresje in Antwerpen, waar je ook terechtkan met je collega's (zijn sommige daarvan tenslotte niet net als kinderen)? Zoek dan niet verder, want in Oud-Berchem opende onlangs een tweede vestiging van Zelda&Zorro. Centraal in het huiskamerconcept staat de 'playroom' en het atelier, waar kinderen offline kunnen spelen met klassiek speelgoed en de meest uiteenlopende workshops kunnen volgen. De enorme ommuurde ontdekkingstuin maakt het kinderparadijs compleet. Je even terugtrekken uit het gejoel kan in de 'bubble rooms' voor tien tot twintig personen. Daar kan je brunchen of vergaderen met collega's. Het resultaat is een huiselijke plek om even te onthaasten.

Zelda&Zorro © .

Zelda&Zorro werkt momenteel voornamelijk op reservatie. In de toekomst staan ook kinderkampjes en workshops voor volwassenen op het programma. Grote Steenweg 13, Berchem

Koken voor konijnen

Als jouw koters liever wat meer de handen uit de mouwen steken, kan je hen altijd verrassen met een geestige workshop in kinderboerderij Mekkerland. Daar koken ze op 18 juli immers een high tea bij elkaar voor... konijnen. Met allerlei zelfgeplukte kruiden leren ze drankjes, smoothies en snacks maken die de pluizige beesten schijnen te appreciëren. Vooral de gras-kruidentaart blijkt een voltreffer.

Terwijl je kinderen voor de konijnen zorgen, zorg jij uiteraard voor jezelf. Ook dat kan prima, want in de Mekkerbar vind je verschillende (biologische, lokale en vegan) snacks en drankjes en vooral met een zonnetje erbij is het er heerlijk vertoeven. Er staan overigens nog wel meer culinaire kinderworkshops op het menu, zoals vegan koekjes bakken, kruidenlimonade maken of heksendrankjes brouwen. Smakelijk!

Een workshop voor kinderen van 3 tot 12 jaar oud. Kindjes tussen 3 en 6 dienen vergezeld te zijn van een begeleider. Meer informatie vind je hier.Mekkerland diervriendelijke kinderboerderij, zuidbroek 8, Mariakerke.

