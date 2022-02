Van 1 tot 7 februari schijnen de spotlights op culinair erfgoed van eigen bodem: witloof. Het ideaal moment voor enkele onverwachte recepten met een van België's meest ondergewaardeerde uitvindingen.

Belgen eten steeds minder witloof. Dat is de conclusie van een onderzoek van VLAM, waaruit ook blijkt dat vooral jongeren de groente steeds minder weten te smaken. Een gevolg van de verbreding en internationalisering van hun kookkunsten, waardoor typisch Vlaamse kost minder vaak de kookpotten haalt?

Grootmoeders keuken smaakt altijd, maar de wereld heeft niet stilgestaan sinds zij besloot wat er op tafel kwam. Daarom inspireren we graag meer dan enkel met de bekende klassiekers als witloofsoep of witloof met ham en kaas. Deze recepten stellen de nederige groente in een ander daglicht, ook voor kleinkinderen en toekomstige generaties.

'Cause it's a bittersweet symphony; this life. © .

Restaurantkost die toch haalbaar is in je eigen keuken. Een heerlijk samenspel van groenten, indien gewenst met een stukje vis erbij. © .

Een recept voor elke dag, met toch dat tikkeltje meer. Ter variatie ook verrukkelijk met blauwe kaas. © .

Heerlijke, ietwat uitdagende lasagne, ideaal voor op een luie zondag. Dit recept is extra feestelijk opgesteld, zodat je per persoon een lasagnetorentje krijgt, maar kan natuurlijk ook robuuster in een grote schaal. © .

Dan toch een recept voor witloof met kaas en ham, maar wel zoals je hem nog nooit at: met de bechamelsaus en ham als vulling van de gefrituurde witloofstronk. Klasse! © .

Een kleine investering in een originele chutney verheft een bescheiden stuk vlees tot een nieuw niveau. © .

De combinatie van het bittere witloof en de zoete peperkoek is de basis van een smaakvol aperitiefhapje. © .

Lees ook: Vaarwel grondwitloof? Hoe de luchthaven een Belgische delicatesse bedreigt

Meer witloofrecepten vind je op Lekkervanbijons.be.

