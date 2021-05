Van 15 tot 23 mei is het weer Week van de Korte Keten. Daar horen heel wat lekkere activiteiten bij. Een greep uit het aanbod.

De coronacrisis heeft de korte keten een stevige duw in de rug gegeven: plots leek de weg naar de lokale boer toch niet zo moeilijk als voorheen. Maar liefst 67 procent van de producenten zag zijn omzet de afgelopen periode stijgen, berekende VLAM. Dat is een extra reden om te feesten dit jaar, want het belooft sowieso een mooie editie te worden, boordevol fijne activiteiten voor jong en wat ouder. Hier maakten we alvast een selectie van waar je deze week of dit weekend op een fijne manier lekkers kan vergaren.

Kajakken van buurderij naar buurderij

Het is met dit weer niet voor iedereen weggelegd, maar wie zijn eten eens op een avontuurlijke manier wil verzamelen, kan deze week de Demer afpeddelen. Onderweg zijn er verschillende tussenstops voorzien waar je verwend wordt met een ontbijt, tussendoortje en lunchpakket, recht van het veld.

Meer info vind je op de site van de Week van de Korte Keten, tickets bestellen doe je hier.

Demervallei 8, Aarschot

Koetjestocht in Retie

Hoevewinkel Puur Local biedt het hele jaar door al seizoensgroenten, fruit, vers vlees en zuivel aan, en deze week komt daar ook nog eens een leuke wandeling langs leuke zaken uit de buurt bij. Op elke stop op de lus van tien kilometer lang valt er bovendien iets te winnen.

Meer info over de koetjestocht vind je op de website.

Hodonk 66, Retie

Bloemen plukken in Dilbeek

Wat is er mooier dan een fris boeket vol leven? Een fris boeket vol leven dat je zelf in een prachtige omgeving hebt geplukt! Dat kan bij biokwekerij De Kleur van Hier en Nu. Breng een schaartje en vaas of emmer mee, trek stevige schoenen aan, ga het veld op en trek later naar huis met je longen vol frisse lucht en je handen vol moois.

dekleurvanhierennu.be

Oosthoekstraat 11, Sint-Martens-Bodegem

De fiets op in Limburg

De Limburgse buurderijen stippelden vijf fietstochten uit langs verschillende locaties en met verschillende afstanden. Een ding hebben ze alle vijf gemeen: je stopt onderweg best nu en dan voor een hoeveijsje of een lokaal gebrouwen biertje.

Deelnemen is gratis, maar inschrijven is door de covid-maatregelen wel aangeraden. Meer info over de vertrekpunten en routes vind je hier.

Alles over (on)kruid in de Vlaamse Ardennen

Op De Avalonhoeve leidt onder meer Tine Tomme, de vrouw achter het befaamde Gentse vegetariërswalhalla Avalon, je naar aanleiding van deze Week van de Korte Keten graag rond op de kruidenwei. Verwacht je aan een duik in de rijkdom van groen van bij ons.

deavalonhoeve.be

Schaperstraat 6, Scheldewindeke

Je ding niet meteen gevonden? Bekijk dan zeker ook alle andere activiteiten via weekvandekorteketen.be.

