In Brugge is maandag de wedstrijd voor 'Eerste Kok van België 2022' van start gegaan in de Hotel- en Toerismeschool Spermalie. Vijf jonge chefs dingen mee naar de prestigieuze titel.

De wedstrijd wordt al voor de 69ste keer georganiseerd door Club Prosper Montagné. Vanavond wordt de winnaar bekendgemaakt.

Pierre Résimont, chef van het tweesterrenrestaurant L'Eau Vive in Arbre, is ambassadeur van deze wedstrijdeditie. De koks moeten tijdens de finale drie gerechten klaarmaken: een voorgerecht met goudbrasem en langoustines, als hoofdgerecht konijn met drie garnituren en een saus, en een dessert met chocolade, flan, rolbiscuit en roomijs. 'We willen chefs met deze wedstrijd blijven motiveren om te innoveren. Er wordt goed over nagedacht en technieken worden verder op punt gezet. Het is belangrijk dat we in de gastronomie blijven evolueren. Ook in onze jury trachten wij jonge chefs te engageren', vertelt Robert Van Landeghem, voorzitter van vzw Club Prosper Montagné.

Uit de talrijke inzendingen selecteerde de jury op basis van een recept met konijn vijf finalisten: Jamal Aichi uit Terhulpen, Diego De Baets uit Sint-Kruis Brugge, Christophe De Meur uit Brussel, Stijn De Smet uit Zele en Abel Demeestere uit Heverlee.

Private chef Diego De Baets en Jamal Aichi, chef van restaurant Les Terrasses du Prince in Gembloers, staan voor de derde keer in de finale. Stijn De Smet, sous-chef van restaurant Blunch in Zele, en Christophe De Meur, die achter het fornuis van de Britse ambassade in Brussel staat, haalden vorig jaar ook al de finale. Voor Abel Demeestere van restaurant Hof van Cleve in Kruisem is het zijn eerste deelname.

Een jury proeft alle gerechten anoniem en geeft de chefs dan punten. De winnaar wordt maandagavond bekendgemaakt.

