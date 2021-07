Festival aan de kust WECANDANCE vernieuwt dit jaar het drankaanbod op zijn terrein. Een aparte bar schenkt natuurwijnen. 'Het is geen hype meer.'

Voor het eerst zal er op WECANDANCE - of eender welk Belgisch festival ooit - een natuurwijnbar staan. Daan Guelinxckx en Griet Priem selecteerden zes unieke wijnen die iedere festivalganger warm moeten maken voor de natuurlijke variant. Wij trokken Daan aan de mouw voor wat meer uitleg.

Wat bieden jullie juist aan in de natuurwijnbar?

DAAN: 'We hebben zes wijnen geselecteerd: twee witte, twee sprankelende, een rosé en een rode. Het zijn stuk voor stuk frisse, lichte wijnen met een uitgesproken smaakprofiel, maar toch nog toegankelijk. Daarbij kozen we bewust niet voor zware wijnen. Ook de rode wijn serveren we daarbij koel, zodat mensen er zeker niet moe door worden en in een feestelijke stemming blijven.'

Wie denkt aan drank op een festival, denkt niet automatisch aan wijn.

DAAN: 'Wijn staat inderdaad niet bekend als typische feestdrank, maar dat betekent niet dat het dat niet kan zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een dancefestival in Denemarken dat ik nog heb mee georganiseerd en waar we natuurwijnen op tap schonken. Dat gaf een heel fijne, losse sfeer. Die natuurwijnen zijn zo expressief dat ze een beetje lijken op een heel frisse cocktail.

Mijn stijl van bedienen als sommelier is sowieso niet te technisch, en dat past ook beter in een festivalsfeer. Ik kies heel bewust voor simpele omschrijvingen van wat mensen kunnen verwachten van een wijn. Zo dekt iets als 'electric lemonade' bijvoorbeeld veel beter de lading dan een omschrijving als 'florale toetsen met witte steenvruchten'.'

Niet iedereen is even grote fan van natuurwijnen. Hoe ga je twijfelaars op een festival overtuigen?

DAAN: 'Natuurwijn is emotie. Je hebt vooral lovers en haters, amper twijfelaars. Maar ik geloof rotsvast dat ik voor iedereen een natuurwijn kan vinden die hij of zij lust. Ik denk dat de haters op een verkeerde manier zijn geïntroduceerd met natuurwijn. Het is immers iets dat je moet leren appreciëren, en dat is een proces van verschillende stappen, waarvan je er beter geen overslaat. Ik vermoed dat haters altijd ergens gebruuskeerd zijn in hun kennismakingsproces.

Veel mensen hebben wel al eens van natuurwijn gehoord, maar er zijn nog verschillende misverstanden

Je hebt in het wijnlandschap een continuüm met daarop het ene uiterste van conventionele wijn en het andere uiterste van natuurwijn waar niet werd ingegrepen, maar daartussen heb je een erg breed spectrum. De wijnen die ik heb geselecteerd voor WECANDANCE zijn uitgesproken qua smaakprofiel, maar wel nog toegankelijk.'

Natuurwijn dook tot nu toe vooral op in kleine barretjes of vooruitstrevende restaurants. Is er een kentering op komst?

DAAN: 'Ik heb samen met de mensen van restaurant Camino in Antwerpen een maand geleden een natuurwijnbar geopend en ik merk daar inderdaad dat er een verandering aan het plaatsvinden is in de houding van de Vlaamse consument tegenover natuurwijn. Hij is er veel meer klaar voor en er zijn steeds meer mensen die net als ik enkel nog natuurwijn willen drinken. Het is geen hype meer.

Dat we nu op WECANDANCE staan, is daar een extra bewijs van. Het festival is altijd al heel vooruitstrevend geweest als het aankomt op eten en drinken. Ze kozen nooit voor de willekeurige basic snack, maar zetten altijd al in op kwaliteit en niveau. Dat ze mij nu vroegen om een natuurwijnbar in te richten, toont voor mij dat het festival een vinger aan de pols heeft.

Toch is een verder doorgedreven introductie van het begrip natuurwijn nog nodig. Veel mensen hebben er al eens van gehoord, maar er zijn nog verschillende misverstanden.'

Hoezo?

DAAN: 'Neem de term alleen al: wat betekent dat eigenlijk, natuurwijn? Is dat hetzelfde als biologische wijn? Is het ongefilterde standaardwijn, of is het gewone wijn zonder sulfieten in? Of neem nu de mythe dat je er geen kater van krijgt. Je voelt de gevolgen van een avondje doorzakken op natuurwijn inderdaad wel minder dan wanneer je hetzelfde doet met conventionele wijn, maar je zou het wel voelen. Iedereen heeft een verwachting bij natuurwijnen, maar soms is dat een foute verwachting.'

Zijn jouw verwachtingen over natuurwijnen ook aan bijstelling toe? Dat kan nog op 31/07, 01/08, 06/08, 07/08, 08/08, 13/08 en 14/08 op WECANDANCE in Zeebrugge. wecandance.be

Voor het eerst zal er op WECANDANCE - of eender welk Belgisch festival ooit - een natuurwijnbar staan. Daan Guelinxckx en Griet Priem selecteerden zes unieke wijnen die iedere festivalganger warm moeten maken voor de natuurlijke variant. Wij trokken Daan aan de mouw voor wat meer uitleg. Wat bieden jullie juist aan in de natuurwijnbar? DAAN: 'We hebben zes wijnen geselecteerd: twee witte, twee sprankelende, een rosé en een rode. Het zijn stuk voor stuk frisse, lichte wijnen met een uitgesproken smaakprofiel, maar toch nog toegankelijk. Daarbij kozen we bewust niet voor zware wijnen. Ook de rode wijn serveren we daarbij koel, zodat mensen er zeker niet moe door worden en in een feestelijke stemming blijven.'Wie denkt aan drank op een festival, denkt niet automatisch aan wijn. DAAN: 'Wijn staat inderdaad niet bekend als typische feestdrank, maar dat betekent niet dat het dat niet kan zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een dancefestival in Denemarken dat ik nog heb mee georganiseerd en waar we natuurwijnen op tap schonken. Dat gaf een heel fijne, losse sfeer. Die natuurwijnen zijn zo expressief dat ze een beetje lijken op een heel frisse cocktail.Mijn stijl van bedienen als sommelier is sowieso niet te technisch, en dat past ook beter in een festivalsfeer. Ik kies heel bewust voor simpele omschrijvingen van wat mensen kunnen verwachten van een wijn. Zo dekt iets als 'electric lemonade' bijvoorbeeld veel beter de lading dan een omschrijving als 'florale toetsen met witte steenvruchten'.'Niet iedereen is even grote fan van natuurwijnen. Hoe ga je twijfelaars op een festival overtuigen? DAAN: 'Natuurwijn is emotie. Je hebt vooral lovers en haters, amper twijfelaars. Maar ik geloof rotsvast dat ik voor iedereen een natuurwijn kan vinden die hij of zij lust. Ik denk dat de haters op een verkeerde manier zijn geïntroduceerd met natuurwijn. Het is immers iets dat je moet leren appreciëren, en dat is een proces van verschillende stappen, waarvan je er beter geen overslaat. Ik vermoed dat haters altijd ergens gebruuskeerd zijn in hun kennismakingsproces.Je hebt in het wijnlandschap een continuüm met daarop het ene uiterste van conventionele wijn en het andere uiterste van natuurwijn waar niet werd ingegrepen, maar daartussen heb je een erg breed spectrum. De wijnen die ik heb geselecteerd voor WECANDANCE zijn uitgesproken qua smaakprofiel, maar wel nog toegankelijk.'Natuurwijn dook tot nu toe vooral op in kleine barretjes of vooruitstrevende restaurants. Is er een kentering op komst? DAAN: 'Ik heb samen met de mensen van restaurant Camino in Antwerpen een maand geleden een natuurwijnbar geopend en ik merk daar inderdaad dat er een verandering aan het plaatsvinden is in de houding van de Vlaamse consument tegenover natuurwijn. Hij is er veel meer klaar voor en er zijn steeds meer mensen die net als ik enkel nog natuurwijn willen drinken. Het is geen hype meer. Dat we nu op WECANDANCE staan, is daar een extra bewijs van. Het festival is altijd al heel vooruitstrevend geweest als het aankomt op eten en drinken. Ze kozen nooit voor de willekeurige basic snack, maar zetten altijd al in op kwaliteit en niveau. Dat ze mij nu vroegen om een natuurwijnbar in te richten, toont voor mij dat het festival een vinger aan de pols heeft. Toch is een verder doorgedreven introductie van het begrip natuurwijn nog nodig. Veel mensen hebben er al eens van gehoord, maar er zijn nog verschillende misverstanden.'Hoezo? DAAN: 'Neem de term alleen al: wat betekent dat eigenlijk, natuurwijn? Is dat hetzelfde als biologische wijn? Is het ongefilterde standaardwijn, of is het gewone wijn zonder sulfieten in? Of neem nu de mythe dat je er geen kater van krijgt. Je voelt de gevolgen van een avondje doorzakken op natuurwijn inderdaad wel minder dan wanneer je hetzelfde doet met conventionele wijn, maar je zou het wel voelen. Iedereen heeft een verwachting bij natuurwijnen, maar soms is dat een foute verwachting.'