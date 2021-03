De gemiddelde mens gooit jaarlijks 74 kilogram voedsel weg, goed voor een wereldwijd totaal van 931 miljoen ton, blijkt uit nieuwe cijfers van de VN. Opvallend: het probleem beperkt zich niet alleen tot rijke landen.

Volgens het nieuwe rapport van de VN belandde in 2019 maar liefst 931 miljoen ton voedsel, of 17 procent van de totale hoeveelheid voor consumenten, in de vuilnisbakken van gezinnen, winkels, en restaurants. Als al dat voedsel in vrachtwagens van 40 ton geladen zou worden, zou de rij lang genoeg zijn om zeven keer om de aarde te cirkelen.

Per wereldburger wordt jaarlijks 121 kilogram voedsel weggegooid, blijkt uit het rapport. Het grootste deel daarvan - 74 kilogram per persoon - eindigt in de vuilnisbak van de gezinnen.

Opvallend is dat het probleem zich niet beperkt tot de rijke landen, stelt het rapport. Het probleem blijkt overal nagenoeg even groot, hoewel de data uit ontwikkelingslanden wel veel schaarser zijn.

Klimaat en honger

Die verspilling heeft grote gevolgen voor het milieu, de maatschappij en de economie, stelt het rapport.

'Minder voedsel verspillen zou de uitstoot van broeikasgassen verminderen, de vernietiging van de natuur door landgebruik en vervuiling vertragen, de honger verminderen en geld besparen, en dat in een tijd van wereldwijde recessie', zegt Inger Andersen, uitvoerend directeur van het VN-milieuprogramma UNEP.

Bewustwording is heel belangrijk

In 2019 kampten 690 miljoen mensen met honger, en dat aantal zal naar verwachting sterk stijgen door de impact van de pandemie.

Volgens het rapport koopt niemand voedsel met de intentie om het weg te gooien, en denken veel mensen dat de dagelijkse kleine beetjes afval weinig uitmaken. Bewustwording is daarom heel belangrijk, zeggen ze. Overheden kunnen veel doen, maar ook de consument heeft een belangrijke rol. Eenvoudige ingrepen zoals de ijskast controleren voor je gaat winkelen, koken met overschotten en de juiste porties afmeten levert al heel wat besparingen op.

