Welke culinaire schatten heeft België te bieden? We zoeken het lekker lokaal, van de Vlaamse velden tot de Ardense bossen. Deze week: waterkefir.

In Londen drinkt Mathilde Riga voor het eerst een glas friszure kombucha. Ze studeert er voor bio-ingenieur en ontdekt dat de gefermenteerde thee hét hippe alternatief is voor frisdrank. Even later krijgt ze een scoby en begint ze zelf kombucha te brouwen in haar studentenkamer. Als ze weer thuis is, krijgt ze van haar moeder een nieuw fermentatie-experiment in de handen geduwd: een potje met kleine transparante kefirkorreltjes. Ze zitten bomvol gisten en melkzuurbacteriën die water en suiker omzetten in een fris bruisend drankje vol probiotica. 'De smaak van waterkefir bleek toegankelijker dan die van kombucha', vertelt Mathilde, die met haar 24 jaar een piepjonge foodondernemer is. 'Waterkefir smaakt fris, licht zurig en een beetje naar yoghurt. Ik vond het enorm verfrissend en was verbaasd dat het nergens in de winkelrekken te vinden was.' 'Ik vind het belangrijk dat de kefir van Kult bruist van het leven', vertelt Mathilde. 'Daarom kies ik ervoor het drankje niet te pasteuriseren. Dat zou het leven nochtans veel makkelijker maken. (lacht) Nu is het een levend product dat altijd koud bewaard moet worden en binnen de drie maanden moet worden gedronken. Maar die extra inspanningen zijn het voor mij waard om mensen een echt gezond aperitief te bieden.' De naam Kult verwijst naar de levende cultuur van gisten en bacteriën die nodig is om kefir te brouwen. 'Kefirkorrels worden van generatie op generatie doorgegeven, net zoals andere aspecten van onze cultuur', vertelt Mathilde. Het was tijdens de lockdown dat Mathilde besloot om de stap te wagen van hobbybrouwer naar professionele kefirmaker. Ze sloeg de handen in elkaar met Patrick Staes, die al een professionele kefirbrouwerij had. Hij zag het zitten om de recepten van Mathilde te produceren. 'We ontwikkelen samen de nieuwe smaken: we mixen en proeven tot we allebei overtuigd zijn. Onze eerste smaak was gember en rozemarijn en intussen hebben we een fruitige versie met passievrucht en bittere toetsen van hop, je proeft er een IPA in. Ook qua kwaliteit van ingrediënten zitten we op één lijn: zo kiezen we voor de gemberkefir voor gemberwortel uit Peru, die de allerbeste smaak heeft. We persen die in de brouwerij zelf tot sap.' Met Kult gaat het goed. Het lijkt dan ook het perfecte moment om een relatief onbekende drank op de markt te brengen. 'Gefermenteerde drankjes zijn steeds meer ingeburgerd door het succes van kombucha', vertelt Mathilde. 'En mensen zijn op zoek naar gezonde non-alcoholische alternatieven. Kefir is laag in suiker: een flesje bevat maar een derde van de suikers van een reguliere frisdrank.' Bovendien zijn er tijdens de lockdown meer mensen thuis zelf drankjes beginnen te fermenteren. 'Mensen die het zelf thuis brouwen kopen ook sneller een flesje', vertelt Mathilde. 'Zij kennen het product en zijn benieuwd om nieuwe smaken te leren kennen en zo inspiratie op te doen.'