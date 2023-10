Wat zijn hot honey, shiso of palmharten? Trendy ingrediënten doorgelicht

Vier trendy ingrediënten die je in de toekomst wel vaker in je voorraad- of koelkast zult tegenkomen.

1—Hot honey

Het culinaire buzzword afgelopen zomer was swicy. Sweet en spicy. Posterboy van de term is hot honey: honing die doordrenkt is met verse of gedroogde chilipepers. Dit zoet-pittige extract blijkt het ontbrekende steringrediënt om zowel zoete als zoute maaltijden wat extra kick te geven, van gefrituurde kip tot lattes. Je maakt het bovendien eenvoudig zelf: breng honing en pepervlokken op middelhoog vuur aan de kook. Haal van het vuur, roer er een beetje ciderazijn door en laat afkoelen in een weckpot. Of je de chili eruit zeeft, beslis je zelf.

© iillustraties: lauranne van naemen

2—Mortadella

De Bolognese worst gaat terug tot in de veertiende eeuw, maar mortadella kent nu een heuse revival. Op Instagram en TikTok gaan foodies massaal aan de slag met de zachte, rokerige varkensworst die meestal op smaak wordt gebracht met pistachenoten of peperkorrels. Ze maken er voornamelijk pizza’s en belegde broodjes mee, maar evengoed originele pasta’s. En als ze nog wat tijd overhebben, maken ze de Italiaanse delicatesse gewoon zelf. In Londen organiseert de wijnzaak Tutto Wines zelfs zogenaamde mortadella parties.

3—Palmharten

Dé visvervanger voor de plantaardige keuken. Geoogst uit de kern van verschillende palmbomen, van kokosnoot tot perzikpalm, worden palmharten veelal verkocht in gepekelde versies. Denk aan artisjokharten, maar knapperiger. Veganistische receptenmakers gebruiken het in ceviches en taco’s, of zelfs als calamaris, dankzij zijn visachtige textuur en neutrale smaak. Over de ecologische impact woedt er nog een tweestrijd, al is het mogelijk om palmharten duurzaam te oogsten. De palmharten in blik van Boni kregen alvast een B als ecoscore.

4—Shiso

Het is dat heldergroene, hartvormige blaadje dat je misschien van bij je sashimi kent. Maar de bladeren van de Aziatische perillaplant zijn meer dan decoratie: ze geven een kruidige, citrusachtige toets. De smaak doet denken aan een mix van basilicum, anijs en munt, wat maakt dat shiso ook buiten de Japanse keuken terrein wint. Zowel in warme gerechten als in salades doet het zijn intrede en vooral bij vette vissoorten als zalm of tonijn biedt het de nodige frisheid. Maar je kunt er ook een sorbet of noedelgerecht wat pit mee geven.