Heerlijk, al die kerstdiners. Houd de sfeer erin voor iedereen met smaakpapillen en trap niet in enkele vaak voorkomende vallen. We vertellen je graag hoe.

Eind december is een periode vol tradities en die zorgen er soms voor dat je dingen doet zonder nadenken. Laat dit jaar je smaakpapillen de weg banen en kies voor wat lékker is, niet voor wat je al jaren doet of nu eenmaal geassocieerd wordt met feest. Wij tonen je graag hoe.

Alles op zijn tijd

Wat hebben een tomatenconsommé, kabeljauw met asperges en sabayon met aardbeien met elkaar gemeen? Het zijn allemaal gerechten die draaien om een product dat nu niet in seizoen is. Met andere woorden: de tomaten, asperges en aardbeien die je nu in de winkel vindt, zijn simpelweg niet lekker. Ze in de wintermaanden toch op tafel zetten, is te vergelijken met bewust kiezen voor een slechte wijn, of met je soep opzettelijk niet kruiden. Waarom zou je dat doen?

Zeker als je weet dat deze maand barst van de exquise seizoensproducten die nu op hun best zijn, is dat simpelweg doodzonde. Ook knolgroenten kunnen feestelijk zijn, aardperen zijn de asperges van de koude maanden en winterpostelein zorgt voor een frisse afwerking. Ook vis is simpelweg lekkerder wanneer hij in het seizoen is. Qua fruit kies je dan weer voor citrusvruchten, appelen en peren of exotisch fruit. Een kunstig gesneden sinaasappel staat als afwerking van een dessert tenslotte minstens even chique als een framboos.

Gewoonteweekdier

Oesters zijn hét feestproduct bij uitstek. Hun zoet-zilte smaak is met weinig te vergelijken en laat zich heerlijk combineren met die parelende feestdrank. Dat vinden we niet alleen vandaag, want de schaaldieren staan al langer bekend als delicatesse. Zelfs toen koelwagens nog niet standaard waren en het transport langer duurde dan tegenwoordig, waren ze regelmatig op feestjes te vinden. En dat ze niet meer zo vers waren? Dat was prima te verhullen met iets dat fris smaakt, zoals wat citroen.

Vandaag zit er, als alles goed is gegaan, veel minder tijd tussen het opvissen en het moment van consumptie. Daardoor smaakt de gemiddelde oester nu veel frisser dan vroeger. Toch worden oesters vandaag nog steeds vaak geserveerd met wat partjes citroen. Uit gewoonte. Wil je ten volle genieten van het zachte aroma van een oester? Eet hem dan eens lekker puur. Of probeer minstens zuinig om te springen met de citroen. Oesters kosten immers net iets te veel om te smaken naar een hap koud citroenwater.

Slim verwennen

De hoeveelheid eten die verspild wordt, gaat tijdens de feestdagen stevig de hoogte in. Dat zien wij niet graag gebeuren. Natuurlijk wil je dat je gasten niets tekort komen en voorzie je dus liever wat te veel eten dan wat te weinig. Maar dat wil niet zeggen dat eten dat tijdens het feest niet opraakte, weggegooid moet worden.

Leg je gasten daarom dit jaar in de watten op een slimme manier. Enkele tips:

Ben je bang dat je te weinig zal hebben? Voorzie dan, om je feest met een gerust hart te beginnen, liever wat extra groenten dan extra porties vlees. Het is immers nog net iets triestiger om iets over te hebben waarvoor een dier is gestorven. Daarbij zijn groenten gezonder voor je gasten en goedkoper voor jou. Win-win!

Overgebleven groenten zijn de dag(en) nadien bovendien erg gemakkelijk te verwerken in een ander gerecht. Met wat bladerdeeg, eieren en room erbij tover je snel een quiche tevoorschijn. Ook een groentesoep, gevulde omelet of ovenschotel zijn vaak dankbare opties met restjes.

Niet zeker of je genoeg zal hebben van je salade? Bereid dan al alle ingrediënten voor en zat ze in afzonderlijke bakjes klaar in de koelkast. Als je eerste lading opraakt, kan je dan snel alles samengooien zonder dat de boel wak wordt. Toch niet nodig? Dan kan je de afzonderlijke ingrediënten gemakkelijk in andere gerechten verwerken de komende dagen. © Getty

Staat er gourmet op de planning? Zet dan niet al het vlees meteen op tafel, maar houd een deel koel. Zo vermijd je dat je hele ladingen moet weggooien omdat ze al uren in de warmte staan. Ook nuttig om weten: gebakken vlees bewaart langer dan rauw.

We dachten niet dat we dit snel zouden zeggen, maar: wees zuinig met de kroketten. Smijt ze pas in de frituurketel als je zeker bent dat ze in dank aanvaard zullen worden. Kroketten en ander gefrituurd eten later smaakvol recupereren is minder evident.

Neemt iedereen iets mee? Stem dan goed met elkaar af. Als jouw gerecht één is van de zovele tijdens een potluck dinner, hoef je niet zoveel te maken dan wanneer het op zich staat.

Ook kleine restjes verdienen een plaatsje in de vriezer. Eenpersoonsporties komen vroeg of laat van pas, want als je home alone bent, heb je niet altijd zin om voor jezelf te koken.

Mag het wat anders zijn?

Natuurlijk mag je eens zot doen en alles uit de kast halen tijdens de feesten. Maar sommige feestgewoonten hebben wel een erg donker kantje. Gelukkig zijn ook daar lichtjes op te hangen.

Vermoedelijk weet je al hoe de meeste foie gras gemaakt wordt: eenden of ganzen worden de laatste weken van hun leven zo vetgemest dat hun lever vervet en zijzelf erg ziek worden. Ze krijgen elke dag het equivalent van twintig kilogram spaghetti te verwerken. De praktijk is zo dieronvriendelijk dat ze binnenkort verboden wordt in Vlaanderen, maar er kan nog steeds worden ingevoerd vanuit het buitenland, en dus ook vanuit landen waar er nog losser wordt omgesprongen met dierenrechten. Wil jij wel genieten van foie gras zonder de wrange nasmaak? Kies dan bijvoorbeeld voor de 'foie fin' van Labeyrie, eendenlever waar geen dwangvoederen aan te pas kwam. Wil je alle dierenleed bannen? Dan is de Faux Gras van Gaia een erg waardige optie.

Over Gaia gesproken; de dierenrechtenorganisatie haalde recent nog het nieuws met beelden uit een kalkoenkwekerij. Op zestien weken tijd groeien kuikens uit tot slachtrijpe dieren van zestien kilogram en dat zorgt voor wat de organisatie zelf 'schrijnende situaties' noemt. Deze kalkoenen zijn niet de enige dieren die de prijs betalen van een industriële vleesproductie. Als je dit soort taferelen liever niet ziet, doe je er goed aan ze ook niet aan te moedigen door dergelijke producten te kopen. Behandel je vlees als een luxeproduct en ga het halen bij een specialist die weet wat hij verkoopt, of rechtstreeks bij de boer zelf. Dat is niet alleen eerlijker tot stand gekomen, het smaakt ook eens zo goed. (En opnieuw: wil je alle dierenleed bannen? Weet dan dat ook de supermarkten stilaan beginnen begrijpen dat vegetarisme hip is en dat je er deze weken dus een ruim aanbod aan kant-en-klare producten vindt. Al kan je natuurlijk ook aan de slag met deze feestrecepten.)