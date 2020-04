In deze tijden wil een mens om boodschappen gaan al eens uitstellen. Geen probleem: ook niet-hamsteraars kunnen met wat er in de voorraadkast staat smakelijk aan de slag.

De meest gestelde vraag in berichtjes van mijn vrienden en familie bij het uitbreken van de coronacrisis was niet 'Alles oké?', maar wel 'Wat zijn jouw hamstertips?' Hoewel hamsteren absoluut af te raden is, is zo weinig mogelijk naar de winkel gaan uiteraard wel aan te raden in tijden van sociale isolatie. Dus antwoordde ik met een boodschappenlijstje om je voorraadkast slim aan te vullen. Want hoewel de Belg zich massaal op de pasta en tomatensaus stort, zijn er ook andere mogelijkheden om deze crisis culinair door te komen.

Peulvruchten nemen gedroogd weinig plaats in, vermeerderen drastisch in volume bij het koken en zijn een ideale bron van eiwitten, mineralen en vezels. Denk aan kikkererwten voor hummus of een stoofpotje, linzen voor een salade met gegrilde groenten, bonen voor chili sin/con carne of een hartige minestrone. Noten zijn ideaal om te snacken: ze zitten bomvol gezonde vetten en geven energie. Ze zijn ook perfect om granola mee te maken, notenpasta van te malen in je keukenrobot, om mee te bakken, te roosteren en te zouten als aperitiefhapje. Bewaar de noten in goed afgesloten bokalen om te voorkomen dat ze muf worden. Een omeletje met kruiden als lunch, in een troostcake of verwerkt tot wentelteefjes om oud brood op te maken: met eieren kun je veel. Bewaar ze in de koelkast als je ze langer wilt kunnen bewaren. Als je eieren dreigen te bederven, kun je ze scheiden en het eiwit en eigeel apart invriezen. Eiwit laat zich makkelijk invriezen en ontdooien, maar eierdooiers hebben de neiging om gelatineus te worden na het ontdooien. Om dit te vermijden klop je ze los en meng je ze met 1/3 theelepel suiker per eierdooier voor het invriezen, zo blijven ze vloeibaar. Als je de dooiers na het ontdooien wilt gebruiken voor hartige recepten, voeg je zout toe. Handig is om telkens één dooier en één eiwit in een ijsblokjesvorm in te vriezen, zo kun je de juiste hoeveelheid ontdooien. Spinazie of andere bladgroenten kun je geen weken bewaren in de koelkast. Knollen en kolen daarentegen overleven makkelijk een paar weken of zelfs maanden. Bewaar ze donker, droog en koel - dat kan zelfs in de kelder. Denk aan witte en rode kool, bieten, pastinaak, knolselder... Kokosmelk en tomaten in blik zijn onmisbaar. Ze zijn de perfecte basis van elke saus, soep en stoofpot. Ansjovis, gember, tomatenconcentraat, miso, look, chili: deze smaakbommetjes worden je beste vrienden de komende tijd. Je pept er in een handomdraai je gerecht mee op. Laat tomatenconcentraat heerlijk lang karamelliseren voor een diepe, hartige smaak in je sauzen, doe een schepje witte miso onder je groentesoep voor een instant umamiboost, fruit stevig wat look en gember aan voor een linzendal met kokos. Deze onsexy ingrediënten halen hun hart op in tijden van crisis. Ui is indien donker, koel en droog bewaard lang houdbaar en geeft zacht gestoofd een heerlijk hartige smaak. Gebruik uien kwistig en laat ze traag bruinen. Aardappelen zorgen dan weer voor vitamines, koolhydraten en romigheid. Ze binden je soepen, vullen je maag en inspireren tot dubbelgebakken frieten.