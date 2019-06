Wanneer je de groene blaadjes van verse tuinkruiden ritst, blijven de steeltjes beduusd achter. Wat kan je aanvangen met deze gepluimde takjes?

1. Gooi ze in een stoofpotje

Takjes van peterselie, rozemarijn, tijm, koriander of basilicum doen het prima als smaakmaker in een stoofpotje. Laat ze meepruttelen en vis ze er voor het serveren weer uit. Handig als je ze me...