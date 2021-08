Op zondag 29 augustus geven twintig Oost-Vlaamse wijnbouwers een gratis rondleiding in hun wijngaard. Je leert en degusteert, terwijl de wijnboeren je het verhaal van de Oost-Vlaamse wijnbouw vertellen.

Je hoeft niet langer naar het verre zuiden af te zakken voor een authentieke wijnervaring. De Oost-Vlaamse wijnsector groeit en bloeit namelijk - sinds 2014 kwamen er vijftien nieuwe wijnbouwers bij! - en dat wil ze graag laten zien. Op zondag 29 augustus geven twintig Oost-Vlaamse wijnbouwers een kijkje tussen hun wijnranken. Je krijgt een gratis rondleiding door de wijngaarden, terwijl de wijnbouwers meer vertellen over het productieproces, hun wijnen en hun ondernemersverhaal. Om de theorie in de praktijk te brengen, kan een degustatie uiteraard niet ontbreken.

Toerisme Oost-Vlaanderen stippelde alvast vijf wandel- en fietsroutes uit tussen de deelnemende wijngaarden. De route in regio Gent vertrekt bij de Gentse Wijnmetersgilde en voert je langs vier wijnbouwers, om af te sluiten bij de Vlaamse wijnacademie, waar je meer leert over de opleiding tot sommelier of wijnbouwer. In de zomerbar van Wijndomein Waes kan je een tussenstop maken voor een hapje en, natuurlijk, een glas wijn.

De wijngaarden zijn op zondag 29 augustus gratis te bezoeken van 10 tot 18 uur. De deelnemende wijnbouwers en de uitgestippelde routes ontdek je hier.

