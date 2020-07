Niet alles wat er gezond uitziet in de supermarkt is dat ook. Vooral wanneer het prijskaartje je aangenaam verrast, doe je er beter aan om twee keer na te denken.

Hummus is hip en dat is niet onlogisch: het is lekker, het is een gemakkelijk vegetarisch alternatief voor klassieke charcuterie en het is nog gezond ook. Het goedje bestaat immers uit kikkererwten, tahin, olijfolie, look en nog enkele kruiden. Niks mis mee, toch?

Soms wel, aldus de Nederlandse voedselproducent Upfront. De mensen achter het merk namen enkele soorten hummus uit de supermarkt onder de loep en kwamen tot de conclusie dat de verschillen tussen de potjes enorm groot kunnen zijn. Zo zagen ze dat de 'klassieke hummus' uit Albert Heijn 110 kcal per 100 gram en 4 gram vet bevat en voor 67 procent uit kikkererwten bestaat, een prima dip of smeersel in een gebalanceerd dieet dus. Een erg gelijkaardig uitzien potje uit dezelfde supermarkt toont echter andere cijfers. De goedkopere 'hummus naturel' bevat maar liefst 370 kcal per 100 gram en 33 gram vet.

Goedkoop

De verklaring zit 'm in de prijs. Het tweede potje kost slechts 1,19 euro, terwijl je voor het eerste bijna het dubbele betaalt: 2 euro. Om die lage prijs te bekomen, moet de producent de hakbijl zetten in 'duurdere' ingrediënten. Deze 'hummus naturel' bestaat voor slechts 37 procent uit kikkererwten. Het tweede belangrijkste ingrediënt is de goedkopere raapolie, wat het aantal calorieën de hoogte in drijft. Het derde ingrediënt is water. Dat is uiteraard niet ongezond, maar het doet wel vermoeden dat het mengsel 'opgevuld' moest worden, wat niet meteen veel vertrouwen inboezemt als het gaat over een gezond productieproces.

Het voorbeeld dat Upfront aanhaalt is er maar één zoals er velen te vinden zijn in de winkelrekken. Het toont nog maar eens aan dat niet alles wat in de supermarkt gezond lijkt het ook daadwerkelijk is en dat er vaak een addertje onder het gras zit wanneer bewerkte voeding opvallend goedkoop wordt aangeboden.

Een mogelijke oplossing: een verpakking voor aankoop altijd even omdraaien en het etiket grondig lezen. Zo weet je exact wat je koopt zonder dat het je veel extra moeite kost. Maar de leukste oplossing, als je het ons vraagt? Snel wat kikkererwten, tahin, olijfolie, een kneep citroensap en kruiden in een keukenmachine mikken en in een handomdraai zelf hummus maken, uiteraard. Dat kost het minst, is het lekkerste en het gezondste en het levert minder plastic afval op. Win-win-win-win.

