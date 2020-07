Breng jij deze zomer een bezoekje aan Wallonië en heb je een hart voor lekker eten? Dan is de nieuwe kaart van de toeristische dienst wellicht iets voor jou.

De nieuwe brochure bevat een selectie van veertig producenten en ambachtslieden. Brouwerijen, wijnmakers, chocolademakers en andere Waalse producenten doen je immers graag hun geheimen uit de doeken tijdens een rondleiding in hun ateliers. Enkele adressen zijn onder andere het aardbeienmuseum, de brouwerij van Achouffe en de siroopmakers van Aubel.

De kaart is beschikbaar via visitwallonia.be/visites-gourmandes of bij toeristische organisaties verspreid over heel Wallonië.

