In Gent mogen koffiebars dan toch afhaalkoffie verkopen. Dat heeft burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) beslist in afwachting van duidelijke richtlijnen vanuit de regering.

De lokale politie had vorige week Gentse etablissementen op de vingers getikt omdat het strikt genomen niet om afhaalmaaltijden gaat. Maar burgemeester Mathias De Clercq laat het nu toch toe en vraagt de federale overheid om snel duidelijkheid te verschaffen.

Vorige week mochten koffiebars in Gent geen koffie meer verkopen van het lokaal bestuur, hoewel dat in andere steden wel probleemloos kon. Het ministerieel besluit waarop de burgemeesters zich beroepen om de coronamaatregelen af te dwingen spreekt immers over afhaalmaaltijden, niet over dranken. Een FAQ, die lokale besturen kunnen raadplegen bij vragen, is ondertussen verschillende keren bijgewerkt.

