Onze drankexpert schenkt klare wijn. Deze week: het zuiden van Bourgogne.

Prijs-kwaliteit

Er wordt veel gepraat over de hoge prijzen in Bordeaux, maar in Bourgogne zijn ze nog meer gestegen, zeker in de Côte d'Or, het hart van Bourgogne tussen Dijon en Santenay. Vandaar dat wij uitwijken naar de wijnstreken tussen Chagny en Mâcon in het zuiden van Bourgogne: in de Côte Chalonnaise en de Mâconnais is de prijs-kwaliteitsverhouding (voorlopig?) nog goed. Bourgogne is een noordelijke, relatief koele wijnstreek. Vandaar dat hier pinot noir voor rode en chardonnay voor witte wijnen worden geteeld, twee druiven geschikt voor dit klimaat. In het zuiden van Bourgogne is het warmer, waardoor de wijnen er toegankelijker en soepeler zijn.De naam van deze streek verwijst naar de stad Chalon-sur-Saône. Ze telt een aantal dorpen met een eigen appellation. In sommige daarvan bevinden zich wijngaarden met de status van premier cru, gekenmerkt door een betere ligging en bodem, wat betere druiven oplevert. Deze streek ontleent haar naam aan de stad Mâcon. Hier worden hoofdzakelijk witte wijnen gemaakt, in dorpen zoals Pouilly-Fuissé en Saint-Véran. Andere dorpen mogen hun naam toevoegen aan de appellation Mâcon. Voor de rode wijnen wordt pinot noir soms gemengd met gamay, de druif van de aangrenzende wijnstreek Beaujolais. Er worden ook rode wijnen van alleen gamay gemaakt. Rode bourgogne is voor velen nog altijd de beste combinatie met wild. Er moet echter een onderscheid gemaakt worden tussen haarwild (zoals haas en hert) en vederwild (zoals patrijs en fazant). Haarwild is vaak te krachtig voor fijne bourgogne, vederwild past er beter bij.