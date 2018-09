Volksschouwburg De Roma krijgt eigen restaurant

In het pand naast De Roma zwaait in het voorjaar van 2019 een restaurant de deuren open. Wie voor een optreden snel iets wil eten, kan er terecht. Maar ook voor mensen die gezellig uitgebreid willen tafelen, zal er plaats zijn. Wie enkel iets wil drinken, vindt zijn gading in de bar.

'We krijgen iedere dag vragen van bezoekers waar ze iets kunnen eten voor de voorstelling', verduidelijkt algemeen coördinator Danielle Dierckx. 'Met ons restaurant willen we een mooie aanvulling zijn op het huidige aanbod in de buurt, en het nog versterken. We investeren heel bewust op de Turnhoutsebaan, omdat die baan en het hele district Borgerhout ons nauw aan het hart liggen. De Roma is een plek in Borgerhout die veel mensen samenbrengt. Met het restaurant geven we daar nog een extra dimensie aan.'

Horecageschiedenis

Een leuk weetje is dat het pand vroeger voor een lange tijd een horecabestemming gehad, met tot eind jaren zeventig crèmerie Sels en later restaurant Sels. 'Met de komst van ons restaurant geven we het een stukje van zijn geschiedenis terug', klinkt het.

De kaart zal bestaan uit biologische, lokale en gezonde ingrediënten, met een groot vegetarisch en halal aanbod. Volgens Dierckx zullen de prijzen democratisch zijn.