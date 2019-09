Van 19 tot 27 oktober haalt het Voedingssalon la dolce vita naar Brussel.

Brussels Expo wordt opnieuw het decor van het groot aangepakte Voedingssalon. Op het menu voor de bezoekers: 20.000 m² waar om en bij tweehonderd exposanten hun restaurants, foodtrucks en producten voorstellen en culinaire demonstraties geven.

De beurs wordt opgedeeld in verschillende zones, waaronder de 'Fine Food Zone', gewijd aan delicatessen, of het 'cooking theatre', waar je chefs in actie kan zien. Wie graag een stukje van het salon mee naar huis neemt, kan dan weer gaan shoppen in Paleis 7 en 11. Verder is er ook nog een 'Zen Zone', vol yogaspullen en -workshops. Wat 'mediteren' om je food coma te verwerken, klinkt niet slecht.

Een bezoek aan de beurs is gratis wanneer je op voorhand een online ticket boekt. Aan de deur betaal je vijf euro.