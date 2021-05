Het concept Dinner in the Sky, een gastronomische maaltijd op vijftig meter hoogte, keert dit jaar terug met drie stopplaatsen: Antwerpen, Brussel en Sint-Truiden. Dat hebben de organisatoren maandag aangekondigd in een persbericht.

In Antwerpen wordt de tafel gedekt van 31 mei tot 6 juni in de Waagnatie/Bocadero. In de hoofdstad strijken de organisatoren van 11 tot 27 juni neer op het Martelaarsplein. En op het einde van de zomer, van 6 tot 12 september, wordt het Kasteel van Ordingen in Sint-Truiden het decor voor de sterrendiners.

'Het nieuwe platform Dinner in the Sky 2.0, dat eind vorige zomer werd gelanceerd, heeft aangetoond dat het perfect mogelijk is om een uitzonderlijke ervaring te delen met andere gasten en tegelijk de coronamaatregelen na te leven', zeggen de verantwoordelijken.

Tien topchefs

De voor deze editie geselecteerde chefs zijn Yves Mattagne (Villa Lorraine), Pierre Résimont (L'Eau Vive), Filip Claeys (De Jonkman), David Martin (La Paix), Giovanni Bruno (Senzanome) Alain Bianchin, Karen Torosyan (Bozar Restaurant), Alexandre Dionisio (La Villa in the Sky), Luigi Ciciriello (La Truffe Noire) en Isabelle Arpin (Isabelle Arpin).

Het Dinner in the Sky-concept, dat in 2006 in België werd gelanceerd, is sindsdien overgenomen in zowat zestig landen.

