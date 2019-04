Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) lanceert een campagne om millennials aan te sporen meer groenten te eten.

Uit cijfers van de Belgische nationale voedselconsumptiepeiling uit 2014-2015 is namelijk gebleken dat slechts 3 procent van de millennials de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid groenten haalt.

De online campagne 'Vegetables are the new sneakers' moet aanmoedigen om, zoals sneakers, van groenten een 'way of life' te maken. Zij passen ook in elke levensstijl, aldus het VLAM.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten voor volwassenen is 300 gram groenten per dag, maar 97 procent van de jongvolwassenen tussen 18 en 39 jaar haalt die richtlijn niet. 'Het probleem ontstaat wanneer jongeren alleen gaan wonen, zelf naar de winkel gaan en na een lange werkdag ook nog eens zelf koken. In die periode ontwikkelen ze hun eigen voedingspatroon. En dat blijkt te weinig groenten te bevatten', klinkt het in het persbericht.

Koken met groenten kan eenvoudig en snel

Met tips en filmpjes op sociale media wil het VLAM jongeren inspireren om meer groenten te eten en gezonde recepten te gebruiken. Zo wordt er getoond hoe je toch gezond kan koken met een microgolfoven of dat je met bloemkool pizza kan maken.

De video's moeten ook een antwoord bieden op verschillende drempels die millennials tegenhouden om vaker te kiezen voor groenten. Het gaat daarbij onder meer om tijdsgebrek, weinig culinaire inspiratie en gebrek aan kennis over groenten.

'We gaan jongeren niet vertellen dat ze meer groenten moeten eten of dat ze gezonder moeten leven. Laten we hun to-dolijst niet nog langer maken', zegt Thaïs Mees, projectcoördinator Groenten en Fruit bij VLAM. 'We tonen dat koken met groenten niet veel tijd in beslag hoeft te nemen, dat er simpele trucjes bestaan om het allemaal wat sneller te laten gaan.'