Het team van jonge Belgische chefs liet zich opmerken tijdens het internationale culinaire festival IKA Culinary Olympics.

Meer dan tweeduizend chefs uit 59 landen kookten op de in Duitsland uitgevochten wedstrijd. De opdracht: buffetten samenstellen en uitgekiende menu's verzorgen. In beide competities viel ons land in de prijzen: in de buffetformule haalden de Young Chefs brons, bij het menu was dat zilver.

Het team, dat werd samengesteld door coach Jo Nelissen, bestond uit Wout Soete (teamkapitein), Guus Goossens, Abel Demeestere, Neil Dierickx-Visschers, Elien Verhulst, Celine Vandenborne en patissier Laurence De Smet. Allemaal zijn ze jonger dan 25 jaar.

Het Young Chefs team © .

Het (Young) National Culinary Team is een project van Horeca Vlaanderen, dat Vlaamse culinair talent in de kijker moet zetten. Meer over leren? Lees dan ook: Dit is de machine die Vlaanderen op de kaart moet zetten als gastronomische topbestemming

Meer dan tweeduizend chefs uit 59 landen kookten op de in Duitsland uitgevochten wedstrijd. De opdracht: buffetten samenstellen en uitgekiende menu's verzorgen. In beide competities viel ons land in de prijzen: in de buffetformule haalden de Young Chefs brons, bij het menu was dat zilver. Het team, dat werd samengesteld door coach Jo Nelissen, bestond uit Wout Soete (teamkapitein), Guus Goossens, Abel Demeestere, Neil Dierickx-Visschers, Elien Verhulst, Celine Vandenborne en patissier Laurence De Smet. Allemaal zijn ze jonger dan 25 jaar.