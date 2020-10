Vorig jaar werd in Vlaanderen 750.000 liter wijn geproduceerd, maar dankzij de klimaatverandering zullen steeds meer druivenrassen in onze streek kunnen gedijen.

Het aantal jonge wijnboeren in Vlaanderen neemt toe en de sector heeft nood aan professionalisering. Dat vindt Vlaams Minister Hilde Crevits (CD&V), die maandag 60.000 euro uittrekt om Vlaamse wijnboeren te ondersteunen en promoten. Vorig jaar werd in Vlaanderen 750.000 liter wijn geproduceerd, maar dankzij de klimaatverandering zullen steeds meer druivenrassen in onze streek kunnen gedijen.

Crevits wil de productie van Vlaamse wijn aanmoedigen. De wijnbouw kent in Vlaanderen (en in de rest van het land) een forse groei, blijkt uit cijfers. 'Zowel het aantal wijnbouwers als het aantal hectare neemt toe', zegt Lodewijk Waes, voorzitter van de Belgische Wijnbouwers. 'We zitten op 441 hectare, waarvan 270 in Vlaanderen.' Ondanks de reputatie van Frankrijk zijn het in ons land ook vooral Vlamingen die zich aan de stiel wagen. 'En we zijn met 151 wijnbouwers waarvan er 117 in Vlaanderen actief zijn. We zijn de laatste tien jaar enorm gegroeid.'

Uit prognoses blijkt dat de groei de komende jaren nog zal aanhouden. Dat heeft onder meer te maken met de klimaatverandering, die als gevolg heeft dat meer druivenrassen in onze streek zullen gedijen. Die nieuwe realiteit vraagt om samenwerking tussen producenten om dat potentieel aan te grijpen.

Al is de vaststelling ook niet eenzijdig positief. 'De opwarming van het klimaat zorgt voor veel extremen', zegt Waes. 'We krijgen hittegolven en overvloedige neerslag op bepaalde momenten. Die extremen boezemen ons toch wel enige angst in. Hagel in de maand augustus kunnen we best wel missen als wijnbouwer.'

Daarnaast zal de sector campagnes lanceren om de Vlaamse wijnen bekender te maken bij het brede publiek in binnen- en buitenland. Er komt een projectsubsidie van 60.000 euro voor de Vzw Belgische Wijnbouwers, die 85 procent van de Belgische wijnbouwers vertegenwoordigt. Nog deze winter zal er samen met de wijnbouwsector een online symposium worden georganiseerd.

Vlaamse trots

De samenwerking moet zorgen voor goede kwaliteit en hoopt het Vlaamse chauvinisme op vlak van Vlaamse wijn aanmoedigen. 'We geloven er sterk in dat de Vlaamse wijnsector een mooie toekomst tegemoet gaat', zegt Crevits in Zwijnaarde, bij Gent. Daar oogstte ze de laatste druiven van het jaar van wijndomein Waes.

'We willen de Vlaamse trots ook een beetje groter maken", klinkt het. 'We zijn nog niet altijd trots op dat dat bij ons gemaakt wordt. In Frankrijk heeft men dat veel meer in zich. Dat mag bij ons ook wel een beetje groter, zeker als het over wijn gaat.' Een promotiecampagne zal de kwaliteit van Vlaamse wijnen aanprijzen en de voordelen van landbouw van korte keten beklemtonen. De minister vraagt de sector om de komende jaren nauw samen te werken met onderzoeksinstituut ILVO, dat ook andere landbouwsectoren ondersteunt bij hedendaagse uitdagingen zoals duurzame technologie of de invloed van klimaatverandering op gewassen.

