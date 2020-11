Naar aanleiding van de Europese Week van de Afvalvermindering gaan scholen uit het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen vrijdag tijdens een actiedag de strijd aan met voedselverlies. Onder de slogan #MissieMinder willen ze met uiteenlopende acties leerlingen leren bewust om te gaan met eten en voedseloverschotten.

De eerste editie van #MissieMinder komt er ook in aanloop naar de verplichting die vanaf 1 januari 2021 zal gelden in alle scholen met meer dan 300 leerlingen die minstens één warme maaltijd per dag serveren en die stelt dat de scholen in kwestie hun keukenafval en etensresten gescheiden moeten laten ophalen. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en partners gaan dan met het keukenafval aan de slag om er compost en biogas van te maken. Met de etensresten van een gemiddelde school zou een gezin een hele dag van groene stroom kunnen worden voorzien. Vanaf 2024 wordt de verplichting uitgebreid naar alle scholen.

De actiedag van vrijdag wordt in elke deelnemende school anders georganiseerd. Zo zijn er brooddoosacties en workshops rond bewaartechnieken, plaatsen sommige scholen composteerbakken in de moestuin of wordt er soep gemaakt van bijvoorbeeld bloemkoolbladeren of wortelloof. Scholen kunnen of konden zich laten inspireren door een lijst met acties op de website van de overheidsorganisatie Milieuzorg op School (MOS) of zelf ideeën uitwerken.

#MissieMinder heeft ook een mascotte, de rat Pira die zoveel voedselafval gegeten heeft dat hij niet meer in of uit zijn holletje geraakt, om het verhaal rond voedselverspilling bevattelijk te maken voor de allerkleinsten en kinderen te motiveren mee te doen aan de acties. 'Met #MissieMinder worden ook onze leerlingen op school van jongs af aan bewust gemaakt dat voedsel waardevol is', zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

