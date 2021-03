Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) is samen met een groep onderzoekers op zoek naar duizend burgers die het zien zitten om een stukje van hun tuin op te offeren om soja te telen.

De onderzoekers willen nagaan in welke omstandigheden soja het best groeit en of soja een plaats heeft in duurzame landbouw in Vlaanderen. Door in duizend tuinen sojabonen te planten, kunnen ze de lokale bodembacteriën in kaart brengen. Vandaag de dag is soja nog een subtropische plant die groeit in specifieke omstandigheden. De onderzoekers willen ontdekken of en waar die omstandigheden in Vlaanderen te creëren zijn.

Sojabonen zijn immers belangrijke plantaardige eiwitbronnen. Zo zijn ze broodnodig binnen de veeteelt, als proteïnen in de algemene voedingsindustrie en voor sojaolie.

Iedereen met een vierkante meter vrij in zijn tuin kan zich nog inschrijven tot en met 8 maart 2021 om deel te nemen aan het onderzoek.

De onderzoekers willen nagaan in welke omstandigheden soja het best groeit en of soja een plaats heeft in duurzame landbouw in Vlaanderen. Door in duizend tuinen sojabonen te planten, kunnen ze de lokale bodembacteriën in kaart brengen. Vandaag de dag is soja nog een subtropische plant die groeit in specifieke omstandigheden. De onderzoekers willen ontdekken of en waar die omstandigheden in Vlaanderen te creëren zijn. Sojabonen zijn immers belangrijke plantaardige eiwitbronnen. Zo zijn ze broodnodig binnen de veeteelt, als proteïnen in de algemene voedingsindustrie en voor sojaolie.Iedereen met een vierkante meter vrij in zijn tuin kan zich nog inschrijven tot en met 8 maart 2021 om deel te nemen aan het onderzoek.