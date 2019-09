Het nieuwe team dat onze regio moet vertegenwoordigen als culinair verantwoord gebied is samengesteld. We geven je vijf namen om in de gaten te houden.

Wil je als land naam maken in de gastronomische wereld, dan dien je af en toe een wedstrijd te winnen. Daarom stoomt Horeca Vlaanderen sinds kort telkens een klein team van tien chefs klaar om de zware internationale concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Elk plaatsje in het elfkoppige Young Chefs Team is felbegeerd, want het biedt veel kansen voor aanstormend talent en de begeleiding is van topniveau.

Het was dan ook een verhitte strijd die uitgevochten werd toen tien jonge chefs aanspraak maakten op de vijf vacante plaatsen. In februari 2020 nemen we voor het allereerst deel aan de Olympiade der Köche met het Young Chefs Team. De culinaire Olympische Spelen, zeg maar. Horeca Vlaanderen mikt erg hoog tijdens die wedstrijd en daarom moest het bestaande team versterkt worden. Dit is de nieuwe lichting Young Chefs, namen om in de gaten te houden:

Pim Meiresone, 19 jaar

Jesse Bastian, 23 jaar

Elien Verhulst, 21 jaar

Noah Vanneuville, 23 jaar

Celine Vandenborne, 20 jaar