Vrouwenbeweging KVLV komt met een volledig herwerkte versie van Ons Bakboek, het kleinere zusje van het alombekende Ons Kookboek.

Al is het dan misschien wel onmogelijk om ons culinair erfgoed in boeken te vatten, toch doet het duo Ons Kookboek en Ons Bakboek een verdienstelijke poging. Beide naslagwerken staan, vol vlekken en ruikend naar vers gebak, al decennialang op menig keukenkastje. Maar onze keuken verandert en de iconische boeken weigeren ouderwets te worden. Daarom komen de vrouwen met vaart van KVLV nu met een nieuwe, derde versie van Ons Bakboek.

De eerste uitgave daarvan verscheen in 1990 en verkocht als zoete broodjes. Ook van de vorige editie werden meer dan 65.500 exemplaren verkocht. Wij stellen vijf vragen aan KVLV-medewerker Caroline Audoor.

Waarom deze heruitgave?

CAROLINE: 'Het vorige Ons Bakboek is geleden van 2004, dat is toch alweer vijftien jaar geleden. Ondertussen zijn er heel wat evoluties gepasseerd in het bakken. Nieuwe methodes, nieuwe trends, nieuwe ingrediënten, nieuwe ovens, nieuwe goestingen van mensen... Daarbij zien we dat, mede dankzij televisieprogramma's waarschijnlijk, het bakken opnieuw een steile vlucht heeft genomen. Daarom vonden we het een geschikt moment om nog eens een bakbijbel te maken.'

Wat zijn de belangrijkste hedendaagse trends die weerspiegeld worden in Ons Bakboek?

'Deze editie maakt meer ruimte voor mensen die liever geen boter, suiker, room of eieren gebruiken of er liever zuinig mee zijn. Zuurdesem is ook opnieuw erg in, dus ook daar is aandacht naartoe gegaan.

Er zitten ook nieuwe invloeden in die we meekrijgen door de veranderende samenleving en de diversiteit. We hebben ons dus niet beperkt tot typisch Vlaamse bakculturen, maar we hebben ook gekeken naar het buitenland. Tegelijk behouden we uiteraard ook de aandacht voor klassiekers, en daar zijn soms nieuwe klassiekers bij, zoals Smurfentaart.'

© Ons Bakboek

'In het vorige Ons Bakboek stonden hartige en zoete recepten afgewisseld, nu hebben we ons veel meer toegespitst op zoet. Met nog hartige bereidingen erbij zou het simpelweg té dik geworden zijn. Bovendien werd Ons Bakboek - hoewel mensen ons verhaal van pizza's en quiches ook zeker wisten te appreciëren - vooral geassocieerd met zoet gebak. Voor hartige gerechten kunnen mensen dan weer terecht in Ons Kookboek, de grote zus van dit Ons Bakboek.'

Tot zover wat er veranderd is, maar wat is er allemaal gebleven?

'Het basisidee van alle voorgaande uitgaven blijft overeind: elk recept zou moeten lukken in elke keuken, van beginners of van hobbykoks. En uiteraard kennen we onze klassiekers. Koffiekoeken, pannenkoeken, een quatre-quart cake... Daar gaan mensen altijd naar op zoek dus die blijven ook in de nieuwe editie staan. Daarnaast besteden we nu weer meer aandacht aan brood, omdat we zien dat mensen dat weer vaker zelf bakken.'

Hebben mensen in tijdens van internet en ontplofte kookboekenrekken nog nood aan referentieboeken als Ons Bakboek?

'Een boek als dit, dat je stevig kan vastnemen en doorbladeren, geeft toch een ander momentum aan mensen. Tijdens het lezen, voel je de goesting om aan de slag te gaan opborrelen. Daarbij is het een naslagwerk waarmee je je geheugen af en toe kan opfrissen als je snel informatie nodig hebt. We maken het verschil met de duidelijke stap-voor-stap-foto's bij deegbereidingen, zodat iedereen goed weet hoe hij verder kan.'

© Ons Bakboek

Ik heb mijn Bakboek geërfd van mijn grootmoeder. Hebben die oude edities ook nog waarde of koop ik maar beter een nieuwe?

'Wij zullen nooit onze wortels verloochenen. Om dit boek te maken, hebben we eerst grondig gekeken naar de vorige edities. Bepaalde dingen zijn geschrapt, andere zijn toegevoegd en sommige recepten zijn ietwat aangepast. Dit is dus een heel ander boek dan alle eerdere edities, maar stelselmatig zijn er ook oude zaken mee overgenomen. Wat goed is, blijft behouden. We geven nieuwe accenten en voegen soms wat toe, maar de geest van het eerste Ons Bakboek blijft nog steeds overeind. Deze uitgave is vooral een afspiegeling van hoe we vandaag eten, en dat kan perfect staan naast eerdere edities.'

Ons bakboek, Vrouwen met vaart (Lannoo, 29,99 euro).