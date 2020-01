Goedkoop is Kopenhagen niet. We offerden ons op om diep in onze geldbuidel te tasten en deze vijf brunchplekken vol overgave uit te testen. Honger is de beste saus, dus fiets zoals de locals gezwind naar je brunchplek.

Een citytrip naar de Deense hoofdstad Kopenhagen op de planning? Noteer alvast deze adresjes om de ochtenden goed in te zetten. Bij deze vijf brunchplekken geef je niet evenveel uit als in het beroemde restaurant Noma, maar kom je toch aan je culinaire trekken. Stuk voor stuk uitgetest en goedgekeurd.

Mad & Kaffe

Je hebt geluk, van Mad & Kaffe zijn er verschillende vestigingen. Verwacht je niet aan het ketengevoel, want de locaties zijn allemaal super huiselijk en stijlvol ingekleed. Kies op het menu verschillende gerechten waarmee je je eigen ontbijt wil samenstellen. Kleine honger? Neem drie gerechten. Medium honger? Ga voor vijf. Reuzehonger? Neem schaamteloos zeven gerechten en laat je volledig gaan. Van eitjes met paddenstoelen tot avocado met amandel of van een Deense koffiekoek tot huisgemaakte chocomousse. Er is keuze te over en elk gerecht ziet eruit als een plaatje.

Madogkaffe.dk

Franse bistro meets Scandinavische gezelligheid © LP

Granola

Granola is een Franse bistro gemixt met Scandinavische gezelligheid. Je kunt er een ontbijtbord bestellen of ontbijten à la carte. Hier moet je zijn als je pannenkoeken als ontbijt wil. Of iets gezonder, zoals havermout met chiazaad, kan natuurlijk ook. Maar zeg nu zelf: pannenkoeken!

Værnedamsvej 5, 1819 Frederiksberg C

Granola.dk

Babbo Ria

Babbo Ria is een zuurdesembakkerij, waar je ook kunt ontbijten. Het spreekt voor zich dat je hier dus terecht kunt voor vers zuurdesembrood, maar ze hebben nog lekkernijen in de aanbieding. Strijk er neer voor heerlijke croissants en kaneelbollen, maar ook verschillende soorten eitjes, yoghurt met granola en havermoutpap. Op het verkeerde moment op de verkeerde plaats? Dat bestaat niet bij Babbo Ria: ook 's avonds kan je er genieten van pizza's, pasta's en proefbordjes.

Godthabsvej 10, 2000 Frederiksberg

Babbo-ria.dk

Atelier September © Lou Stejskal (Flickr)

Atelier September

Het motto van deze zaak is 'Breakfast and lunch all day every day'. Zeg nu zelf, dat klinkt uitnodigend. Chef Frederik Bille Brahe zwaaide in 2013 de deuren open van Atelier September en bouwde het uit tot een gevestigde waarde in Kopenhagen. Op het menu vind je heerlijke, simpele vegetarische opties, vers fruit, yoghurt en koffiekoeken. Ook het interieur is de moeite waard.

Gothersgade 30, 1123 Kopenhagen

Cafeateliersepteber.com

Wat je ook doet: bestel deze wafel als dessert bij Moller Kafe & Kokken © LP

Møller Kaffe & Køkken

Deze zaak bevindt zich in het hippe Nørrebro en wordt door experts getipt als 'beste brunchplek van Kopenhagen'. Van ons krijgt ze extra punten voor de 'hyggelige' sfeer. Chef Andreas Moller dokterde de gerechten uit en deed z'n uiterste best om een goede selectie te maken, gebaseerd op het seizoen en wat lokale telers in de aanbieding hebben. Je kiest uit een reeks gerechten en stelt zo je brunch samen. Tapa's, maar dan met ontbijtgerechten. Onze gouden tip: sluit af met de wafel. Hierna kan je vredig sterven.

Nørrebrogade 160, 2200 Kopenhagen N

Moellerbh.dk

Lees ook: De tussendoortjes van Kopenhagen: proef de Deense hoofdstad in drie recepten

Een citytrip naar de Deense hoofdstad Kopenhagen op de planning? Noteer alvast deze adresjes om de ochtenden goed in te zetten. Bij deze vijf brunchplekken geef je niet evenveel uit als in het beroemde restaurant Noma, maar kom je toch aan je culinaire trekken. Stuk voor stuk uitgetest en goedgekeurd. Je hebt geluk, van Mad & Kaffe zijn er verschillende vestigingen. Verwacht je niet aan het ketengevoel, want de locaties zijn allemaal super huiselijk en stijlvol ingekleed. Kies op het menu verschillende gerechten waarmee je je eigen ontbijt wil samenstellen. Kleine honger? Neem drie gerechten. Medium honger? Ga voor vijf. Reuzehonger? Neem schaamteloos zeven gerechten en laat je volledig gaan. Van eitjes met paddenstoelen tot avocado met amandel of van een Deense koffiekoek tot huisgemaakte chocomousse. Er is keuze te over en elk gerecht ziet eruit als een plaatje. Madogkaffe.dkGranola is een Franse bistro gemixt met Scandinavische gezelligheid. Je kunt er een ontbijtbord bestellen of ontbijten à la carte. Hier moet je zijn als je pannenkoeken als ontbijt wil. Of iets gezonder, zoals havermout met chiazaad, kan natuurlijk ook. Maar zeg nu zelf: pannenkoeken! Værnedamsvej 5, 1819 Frederiksberg CGranola.dkBabbo Ria is een zuurdesembakkerij, waar je ook kunt ontbijten. Het spreekt voor zich dat je hier dus terecht kunt voor vers zuurdesembrood, maar ze hebben nog lekkernijen in de aanbieding. Strijk er neer voor heerlijke croissants en kaneelbollen, maar ook verschillende soorten eitjes, yoghurt met granola en havermoutpap. Op het verkeerde moment op de verkeerde plaats? Dat bestaat niet bij Babbo Ria: ook 's avonds kan je er genieten van pizza's, pasta's en proefbordjes. Godthabsvej 10, 2000 Frederiksberg Babbo-ria.dkHet motto van deze zaak is 'Breakfast and lunch all day every day'. Zeg nu zelf, dat klinkt uitnodigend. Chef Frederik Bille Brahe zwaaide in 2013 de deuren open van Atelier September en bouwde het uit tot een gevestigde waarde in Kopenhagen. Op het menu vind je heerlijke, simpele vegetarische opties, vers fruit, yoghurt en koffiekoeken. Ook het interieur is de moeite waard. Gothersgade 30, 1123 Kopenhagen Cafeateliersepteber.comDeze zaak bevindt zich in het hippe Nørrebro en wordt door experts getipt als 'beste brunchplek van Kopenhagen'. Van ons krijgt ze extra punten voor de 'hyggelige' sfeer. Chef Andreas Moller dokterde de gerechten uit en deed z'n uiterste best om een goede selectie te maken, gebaseerd op het seizoen en wat lokale telers in de aanbieding hebben. Je kiest uit een reeks gerechten en stelt zo je brunch samen. Tapa's, maar dan met ontbijtgerechten. Onze gouden tip: sluit af met de wafel. Hierna kan je vredig sterven. Nørrebrogade 160, 2200 Kopenhagen NMoellerbh.dk