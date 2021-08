Het jonge sociaal medium TikTok bevat meer dan enkel onnozele dansjes. Er wordt ook heel wat op afgekookt, en het resultaat daarvan ziet er soms lang niet slecht uit. Vijf vandaag vaak voorkomende hacks, waar (soms) ook Facebook-gebruikers iets aan hebben.

Wildplukgids

Op sociale media staan al langer wildplukkers op om hun kennis te delen, en nu blijken ook de beknopte filmpjes op TikTok zich er goed voor te lenen. Vooral sinds de voorbije lockdowns groeiden de accounts die inzetten op de combinatie tussen wandelen en eten. Hun video's zijn net lang genoeg om een plant te determineren of uit te leggen hoe je ermee aan de slag kan in de keuken. Niet alleen leerrijk voor jongeren op TikTok, maar ook voor iedereen die graag terug wat meer voeling krijgt met ons eten en de wereld om ons heen.

Ramen, anders

Jongeren houden van hun fastfood, dat weten we al. En op TikTok geldt de wet van zien en gezien worden. Een kijkje op het platform levert dus gegarandeerd inspiratie op om eens een andere invulling te geven aan populaire gerechten die snel klaar zijn. Een populair voorbeeld is ramen. Je plotsklaps enkele jaren jonger voelen, doe je zo al snel met behulp van de hashtag #ramenhacks. Vergeet daarbij wel de ramen die je kent uit je studententijd (en uiteraard ook de heerlijke kommen die je vandaag eet bij de Japanner) en bereid je voor op ramenwafels, ramen-carbonara met mayonaise of een toast ramen-kaas.

Speelgoed wordt chocolademal

Afgelopen jaar veroverde de Pop-It in sneltempo speelplaatsen overal te lande. Nu jongeren hier en daar echter stilaan uitgekeken raken op het eeuwig bubbelplastic, gaan ze op zoek naar een nieuwe invulling. Die blijkt makkelijk gevonden in homemade chocoladerepen die al minstens even kleurrijk zijn als de vormen waarin ze gegoten worden. Ook gezonde varianten duiken op, waarbij de holtes gevuld worden met blauwe bessen, overgoten met yoghurt en vervolgens ingevroren.

Bevroren honing

Over invriezen gesproken: ook in dé hype van het moment speelt de vriezer een belangrijke rol. Om de een of andere reden goot TikTokker Dave Ramirez in juli wat honing in een plastic fles, vroor dat in en kneep de koude, geleiachtige substantie in zijn mond. Zijn oordeel 'pretty refreshing' spoorde sindsdien duizenden jongeren aan om het experiment te herhalen, ondanks waarschuwingen van dokters overal in de wereld dat je op die manier veel te veel suiker binnenkrijgt, en je een aanslag op je tanden pleegt. Ook de culinaire meerwaarde durven wij in vraag stellen.

Tortilla wrap hack

Tortilla's op het menu vandaag? Grote kans dat je ze vult, oprolt of in een soort enveloppe vouwt en vervolgens in functie van je handigheid in meer of mindere mate knoeiend verorbert. Dat kan beter, bedacht TikTok. Deze vouwtechniek voorkomt het druppen van sappen en het kwijtraken van de helft van je vulling voor hij je mond bereikt. Wij onthouden vooral de vouwtechniek, maar wie wat vaker tortilla's wil eten, kan zich op het medium ook laten inspireren door allerlei smaakcombinaties. Zo doen er bijvoorbeeld een ontbijtwrap (met daartussen spek, eieren en kaas) en een lunchwrap (met kip, sla en mozzarella) de ronde. Ook variaties met norivellen, sushirijst en rauwe vis verschijnen regelmatig.

