Vierde generatie stokers bij De Moor: 'We zijn misschien wat te bescheiden over onze jenever'

De tijd waarin een borreltje synoniem was aan een glaasje jenever ligt achter ons. Hoewel jenever dé sterkedrank van onze contreien is, wordt hij momenteel overschaduwd door zijn populaire jongere broertje gin. Nochtans wordt er in België door de volharding van ambachtelijk stokers nog altijd prachtige jenever geproduceerd.