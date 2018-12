Vier Week van de Friet in stijl: in deze frietkoten eet je ze anders dan anders

Patatak

Het minste wat je kan zeggen, is dat er in Brussel geen tekort is aan frietkoten en dat elke Brusselaar zijn of haar favoriet heeft. En toch is het nieuwe Patatak het vermelden waard, want hier worden de frietjes vergezeld met biologische salades, gefermenteerde groenten en veganistische snacks. Bovendien zijn de sauzen zelfgemaakt. Een hedendaags frituur met aandacht voor de details.

Parvis Saint-Gilles 31, Saint-Gilles

Frieterij

In de twee Antwerpse vestigingen van de Frieterij vind je niet alleen vers gesneden frietjes volgens grootmoeders recept (met de schil er nog aan), ook de andere snacks zijn met massa's liefde bereid. Van het stoofvlees tot de sauzen: de uitbaters maken het allemaal zelf. Extra pluspunt is dat ook vegetariërs er hun hartje kunnen ophalen, want het aanbod is een pak ruimer dan die eeuwig terugkerende droge bamischijf.

Boomgaardstraat 204, Berchem

Generaal Eisenhowerlei 19, Borgerhout

De frietstop

Een goed frituur weet dat je frietjes het best serveert in een papieren puntzak of kartonnen bakje. Maar de sauzen, snacks of dranken worden dan wel vaak verpakt in plastic. Niet zo in De Frietstop, dat voor álle verpakkingen overschakelde naar papier of karton.

Auguste Demaeghtlaan 158, Halle

Frituur Kombuis

Is het een mosselrestaurant? Is het een frituur? Sommige zaken vallen nu eenmaal niet in hokjes te duwen en Kombuis is daar een van. De porties zijn er royaal, de mosselen goed, de tafelkleedjes rood-wit geblokt en de frietjes zoals je ze verwacht. Het is er altijd full-house, maar reserveren kan.

Van Iseghemlaan 24, 8400 Oostende

De Frietketel

Deze zaak, die eerder al de titel 'Beste frituur van Vlaanderen' mocht dragen, behoeft amper nog een inleiding. De Frietketel in Gent is zowaar een bedevaartsoord voor al wie vegetarisch of veganistisch is. Al verwelkomen de vegetarische uitbaters er een breed publiek, want de huisgemaakte garnaalkroketten en stoofvlees weten velen te bekoren.

Papegaaistraat 89, Gent

Frituur René

Een op en top Brusselse ervaring, daar zorgt frituur René voor. In de iconische keet vind je heerlijke frieten en snacks, zonder al het fabrieksvoer dat we zijn gaan associëren met frituren. Een fritkot zoals ze horen te zijn.

Verzetsplein 14, Brussel