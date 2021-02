Ook last van picknickkriebels nu het kwik dit weekend tot 18 graden stijgt? Geen nood, hier heb je de beste tips en recepten voor een geslaagde picknick met je bubbel.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Bij een picknick is het belangrijk dat je goed voorbereid bent. Bedenk op voorhand wat je nodig hebt, wat je wil klaarmaken en hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt. Bereid zo veel mogelijk de avond ervoor zodat je de dag zelf enkel nog alles moet inpakken. Vergeet zeker geen vuilzak mee te nemen, zo kan je na je picknick makkelijk al je afval weer meenemen.

Goede balans

Je kiest best voor een goede mix van gerechten. Zo is het slim om af te wisselen tussen zoete en hartige gerechten. Voeg vers fruit toe voor een gezonde toets. Ook een lekker drankje mag uiteraard niet ontbreken. Zo kun je gaan voor een groene smoothie, een huisgemaakte ice tea of vruchtensap. Kraak een flesje champagne om het extra feestelijk te maken. Plastieken champagnebekers maken het af en die vind je in bijna iedere supermarkt.

De perfecte picknickspot

Voor een picknick hoef je helemaal niet ver te gaan. Wat dacht je van een bankje in het park, op een dekentje in het bos of een gezellige plek bij een meer? Of gewoon in je eigen tuin? De opties zijn eindeloos. Hier heb je alvast enkele leuke plekjes om er een heerlijk dagje van te maken:

Het Terkamerenbos in Brussel

Misschien wel het bekendste bos van Brussel en zeker de moeite waard om er eens uitgebreid te picknicken. Een plekje op het gras, onder een boom of aan het water. Het kan er allemaal. Je kan er ook gebruik maken van openbare toiletten en er is zelfs een leuke bar waar je terechtkan voor een fris biertje, een lekkere frisdrank of een koffie. Om mee te nemen, dat spreekt voor zich.

Aan de Scheldekaaien in Antwerpen

De Scheldekaaien in Antwerpen is al jaren een populaire plek bij jongeren en ouderen om een snelle lunch te verorberen of gezellig te aperitieven. Maar ook een uitgebreide picknick is hier zeker mogelijk. Zoek een rustig plekje aan de kaaien en installeren maar. Het mooie uitzicht krijg je er gratis bij.

Het Sluispark in Leuven

Het Sluispark is een opkomend park in de buurt van de hippe Vaartkom in Leuven. Het is momenteel vooral populair onder jongeren, maar je zal er nooit door een menigte van mensen overspoeld worden. Ideaal voor als je het wat rustiger wil houden.

Houd het simpel

Maak het jezelf niet te moeilijk en zorg ervoor dat je alles makkelijk kan dragen. Ga voor papieren borden en bekers en kies voor houten bestek om je picknickmand zo licht mogelijk te houden. Handig én ecologischer dan pakweg plastic bestek. Gebruik een isolerende thermos om soep warm te houden. Een bentobox is handig voor maaltijden met extra toppings en sauzen.

Maak het gezellig

Met een deken, wat kussens en een box om muziek te luisteren maak je het snel gezellig. Ook waxinelichtjes kunnen voor extra sfeer zorgen. Liever een uitje met kinderen? Dan mag een bal om te spelen zeker niet ontbreken.

Originele picknickrecepten

Met deze recepten heb je ongetwijfeld een geslaagde picknick. Heb je geen zin in al die voorbereiding? De meeste restaurants doen nog steeds takeaway waarbij je het eten in handige bakjes meekrijgt, perfect voor in je picknickmand.

