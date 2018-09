1. Mindful met alcohol

Geen alcohol drinken is niet langer sociale zelfmoord. Langs alle kanten wordt er immers ingezet op de non- of laag-alcoholische markt. Of het nu sessions cocktails zijn - met maximaal 15 milliliter sterke drank - waarvan je er zonder gevaar nog een tweede kunt bestellen, smaakvolle craftbieren met een verrassend laag alcoholpercentage of de immens populaire alcoholvrije wijnen van Aldi: het verkoopt.

