Winkelketen Albert Heijn geeft in ons land navolging aan een Nederlands initiatief dat heel wat groenten en fruit uit de vuilnisbak moeten houden.

Het idee achter het verspil-me-niet-zakje is duidelijk: ze zijn gevuld met groente en fruit dat wat rijper is of een plekje heeft, maar nog steeds even lekker is. Om klanten aan te moedigen voor de herbruikbare zakjes te kiezen in plaats van perfect gave groenten en fruit, liggen de zakjes met een stevige korting in de rekken. Je koopt immers voeding ter waarde van drie euro, maar betaalt er slechts een.

Met het initiatief, dat is overgewaaid uit Nederland, wil Albert Heijn jaarlijks maar liefst 5,5 miljoen stukken fruit of groente redden.

Het idee achter het verspil-me-niet-zakje is duidelijk: ze zijn gevuld met groente en fruit dat wat rijper is of een plekje heeft, maar nog steeds even lekker is. Om klanten aan te moedigen voor de herbruikbare zakjes te kiezen in plaats van perfect gave groenten en fruit, liggen de zakjes met een stevige korting in de rekken. Je koopt immers voeding ter waarde van drie euro, maar betaalt er slechts een. Met het initiatief, dat is overgewaaid uit Nederland, wil Albert Heijn jaarlijks maar liefst 5,5 miljoen stukken fruit of groente redden.