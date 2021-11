Welke culinaire schatten heeft België te bieden? We zoeken het lekker lokaal, van de Vlaamse velden tot de Ardense bossen.

Boer Mark Van Hove trekt een indrukwekkende knol gember uit de Vlaams-Brabantse leemgrond. Als de aarde van de gigantische vertakte knol is geveegd, zien we geen grijze, rimpelige, droge schil, maar een prachtig doorzichtig velletje in warm geel, met uiteinden die vurig rood kleuren. Zo ziet een stuk verse gember er dus uit. Wat verderop staan de planten met knaloranje kurkumawortels. Na een paar jaar van experiment groeien deze exotische planten nu zelfverzekerd in deze onverwarmde tunnel. Mark levert zijn gember exclusief aan Foodmaker, het Belgische bedrijf dat gezonde maaltijden verdeelt in zijn eigen restaurants en supermarkten. 'Door rechtstreeks met een verwerker samen te werken kan ik volop inzetten op experiment. Als het misloopt, dragen we het verlies samen. Met deze aanpak kun je als boer nieuwe dingen proberen.' Ondanks de slechte zomer is de gember hoog opgeschoten. 'Nu het kouder wordt, stuurt de plant het sap vanuit de bladeren naar de knol: alle energie zit nu onder de grond', legt Mark uit. 'Het ideale moment om de wortels te oogsten. Je zult proeven: deze gemberknollen zijn veel straffer dan wat je gewend bent van Chinese gember. Ik geloof dat het terroir is, maar het kan er ook mee te maken hebben dat ze zoveel verser zijn: er is niets van hun smaak verloren gegaan tijdens transport of bewaring.' Mark is de eerste gecertificeerde vegan boer van België. Zijn certificaat komt vooralsnog uit Duitsland, want in ons land bestaat hier nog geen kader voor. Vegan boeren, dat betekent landbouw zonder dierlijke meststoffen en met respect voor de natuur. Mark zorgt voor een gezonde, rijke grond door groenbemesters zoals rode klaver te planten. Deze planten binden stikstof in de grond en dat levert voedsel voor de gewassen. Om de biodiversiteit op zijn veld te vergroten gaf Mark een deel van zijn landbouwgrond op om heggen en stroken met wilde bloemen en grassen aan te planten. Ook een grote poel zorgt voor meer leven op het veld. 'Een grotere diversiteit zorgt voor minder ziektes op het veld en geeft opnieuw ruimte aan de natuur', aldus Mark. Al lijkt het alsof Mark al zijn hele leven met zijn handen in de grond zit, toch was boeren een late roeping. Nadat hij een carrière als hersteller van autobussen achter de rug had, besloot hij op zijn zestigste een opleiding tot bioboer te volgen. 'Ik heb af en toe een nieuwe uitdaging nodig', lacht Mark. Dat Mark houdt van experiment, wordt duidelijk als we door zijn tunnels wandelen. We zien geen gewone aardappelen en kolen, maar wel bijzondere kruiden, aardperen, zoete aardappelen, gember en kurkuma. Hij stopt bij zijn nieuwste experiment: camellia sinensis, oftewel de theeplant waar witte, groene en zwarte thee van gemaakt wordt. Als deze plant het goed doet in ons klimaat, dan zal Foodmaker binnenkort Belgische thee serveren. 'Deze boerderij fungeert als een testcentrum', legt Lieven Vanlommel, CEO van Foodmaker, uit. 'Wat hier goed werkt, kweken we op grotere schaal op onze andere boerderij. We zoeken naar groenten en kruiden die een verschil kunnen maken qua smaak. En natuurlijk is duurzaamheid een belangrijk aspect: als we het kunnen vermijden gember van de andere kant van de wereld te importeren is dat een gigantische win.'