Andijvie kampt met een imagoprobleem, want: bitter, meestal verstopt in een aardappelpuree en vreselijk ouderwets. Wij breken een lans voor deze elegante salade die zowel warm als koud ons hart verwarmt tijdens de koude wintermaanden.

1. Bewaren

Als je een andijvie koopt die je niet meteen gaat opeten, laat hem dan niet wegkwijnen tot een zielig verwelkt hoopje, maar houd hem fris en sterk door de kern eruit te snijden, de bladeren te wassen en droog te zwieren en in een afgesloten doos te bewaren samen met een stukje vochtig keukenpapier. Zo blijven de blaadjes minstens een week krakend vers.

2. Lekker rauw

Rauw is andijvie een knapperig genot. Maar de gouden regel is: maak nooit een salade van andijvie alleen. Daarvoor heeft de groente een te uitgesproken smaak. Andijvie heeft altijd gezelschap nodig, van zachter smakende slabladeren of van andere sterke smaken. Zo is andijvie erg lekker met zoet. Fruit is dan ook een goed idee. Denk aan schijfjes sinaasappel of appel, druiven of verse vijgen. Een combinatie met sterke zoute smaken als feta of parmezaan werkt ook perfect. En tot slot krijg je met donkere en rokerige smaken zoals geroosterde noten of gerookte vis een topcombinatie.

3. Elk blad zijn doel

Heb je een grote andijvie en gebruik je hem voor verschillende bereidingen? Kies dan de grotere, donkergroene buitenste bladeren om aan te stoven en de lichtgroene, frêle blaadjes in het midden om rauw te eten.

4. Bij warme andijvie is ansjovis de sleutel

Elke bittere groente wordt bij het stoven naar een hoger niveau getild door ansjovis. Het is een onverklaarbaar maar zeer reëel verschijnsel dat je beter sneller dan later uittest. Stoof wat look aan in een ruime portie olijfolie, laat hier twee ansjovisfilets in oplossen en voeg dan de andijvie toe. Bak kort aan, werk af met peper, zout en citroenzeste en ontdek dat dit je nieuwe favoriete groentebereiding is.

5. Ten einde raad? Een maaltijdsoep

Voel je het nog altijd niet met de andijvie en wil je hem zo anoniem mogelijk laten verdwijnen in de massa? Probeer dan een maaltijdsoep, type witte minestrone met wat spek, witte bonen en veel olijfolie en Parmezaanse kaas. Laat helemaal op het einde de in stukken gescheurde andijviebladen even slinken in de soep en geniet zo van een incognito bittertje.

1. BewarenAls je een andijvie koopt die je niet meteen gaat opeten, laat hem dan niet wegkwijnen tot een zielig verwelkt hoopje, maar houd hem fris en sterk door de kern eruit te snijden, de bladeren te wassen en droog te zwieren en in een afgesloten doos te bewaren samen met een stukje vochtig keukenpapier. Zo blijven de blaadjes minstens een week krakend vers.2. Lekker rauwRauw is andijvie een knapperig genot. Maar de gouden regel is: maak nooit een salade van andijvie alleen. Daarvoor heeft de groente een te uitgesproken smaak. Andijvie heeft altijd gezelschap nodig, van zachter smakende slabladeren of van andere sterke smaken. Zo is andijvie erg lekker met zoet. Fruit is dan ook een goed idee. Denk aan schijfjes sinaasappel of appel, druiven of verse vijgen. Een combinatie met sterke zoute smaken als feta of parmezaan werkt ook perfect. En tot slot krijg je met donkere en rokerige smaken zoals geroosterde noten of gerookte vis een topcombinatie.3. Elk blad zijn doelHeb je een grote andijvie en gebruik je hem voor verschillende bereidingen? Kies dan de grotere, donkergroene buitenste bladeren om aan te stoven en de lichtgroene, frêle blaadjes in het midden om rauw te eten.4. Bij warme andijvie is ansjovis de sleutelElke bittere groente wordt bij het stoven naar een hoger niveau getild door ansjovis. Het is een onverklaarbaar maar zeer reëel verschijnsel dat je beter sneller dan later uittest. Stoof wat look aan in een ruime portie olijfolie, laat hier twee ansjovisfilets in oplossen en voeg dan de andijvie toe. Bak kort aan, werk af met peper, zout en citroenzeste en ontdek dat dit je nieuwe favoriete groentebereiding is.5. Ten einde raad? Een maaltijdsoepVoel je het nog altijd niet met de andijvie en wil je hem zo anoniem mogelijk laten verdwijnen in de massa? Probeer dan een maaltijdsoep, type witte minestrone met wat spek, witte bonen en veel olijfolie en Parmezaanse kaas. Laat helemaal op het einde de in stukken gescheurde andijviebladen even slinken in de soep en geniet zo van een incognito bittertje.