Vergeet jij ook altijd je herbruikbare zakjes als je gaat winkelen? The Messy Chef heeft een oplossing

Liefhebber van goéd eten Jelle Beeckman (a.k.a The Messy Chef) is dit jaar een van de veertien ambassadeurs van Mei Plasticvrij. Wij vroegen hem naar zijn gouden tip. Hij trekt zijn filosofie over eten door in hoe hij inkopen doet: het lekker simpel houden.