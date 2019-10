Louis De Jaeger stoort zich aan alle reclamecampagnes voor producten die je immuniteit een boost zouden moeten geven. 'En dat terwijl ze letterlijk voor het grijpen zijn... in onze tuin.'

Opgelet, de winter komt eraan! Is je immuunsysteem genoeg gewapend tegen de vloot kleine beestjes die het op je lichaam gemunt heeft? Waarschijnlijk niet, lijkt het wanneer we talloze reclamecampagnes mogen geloven, dus koop je om met een gerust hart de winter in te gaan maar beter nu de allernieuwste immuun-booster bij de betere apotheker. De achterliggende boodschap: je stressvolle levensstijl aanpassen is niet nodig en voldoende slapen doe je wel wanneer je dood bent. Er is tenslotte een pilletje waar je gezond door blijft.

Ik ben geen dokter en zal dus ook niet beweren dat ik de waarheid in pacht heb, maar ik kan wel lezen. En als ik de etiketten lees op die immuun-middeltjes die verschillende bedrijven me willen aansmeren, zie ik dat plantenextracten en vitamine C de meest voorkomende ingrediënten zijn. Planten en vitamine C zijn zaken die we normaalgezien ook al genoeg zouden moeten binnenkrijgen via onze voeding, maar helaas is ons dieet al lang niet meer zo gezond. Zelfs al wie zijn best doet om toch gezond te eten, krijgt een slap in the face. De voedingsstoffen en vitaminen zijn sinds de eerste metingen van groenten en fruit enorm gedaald, zoals we kunnen lezen in verschillende studies, waaronder die van Robin J. Marles.

'Vergeet immuunboosters, de tuin hangt vol met voedingssupplementen'

Gelukkig is er de natuur. Als je goed kijkt, dan zie je dat de natuur doktertje met je wil spelen. In de herfst, het moment dat we die extra immuunbooster misschien wel kunnen gebruiken, hangt onze tuin vol met voedingssupplementen. Ontzettend veel van onze tuinplanten hebben medicinale werkingen. Daar geef ik met plezier enkele voorbeelden van. Omdat experimenteren met tuinplanten echter niet altijd zonder risico is, beperk ik me hier tot makkelijk herkenbare bessen.

Veel mensen genieten mateloos van hun prachtige rozen, maar weinigen weten dat een uitgebloeide roos een cadeautje achterlaat. Rozenbottels zijn niet alleen een gezond pilletje vol vitamine C, ze zijn nog eens lekker ook. Knijp zachtjes in de bottels tot je een zachte vindt, druk hem samen en zuig het rode binnenste er uit: hemels! En je merkt meteen wat het doet met je keel. Je kan er ook confituur of andere lekkernijen van maken.

Mensen die van kustwandelingen houden, kennen misschien die mooie oranje besjes van de duindoorn al. Als vogels besjes opeten die te lang in de zon hebben gehangen, waardoor ze een beetje zijn gaan gisten, worden ze soms dronken en zijn ze een vogel voor de kat. Bij ons hebben ze gelukkig niet hetzelfde effect. De bes is enorm rijk aan vitamine C: een goede gezondheidsboost.

Naast duindoorn en rozenbottels staan er mogelijk ook in jouw tuin nog andere bessen zoals de zwarte bes, cassis, braambes,... Zo niet, zet je tuin er dan vol mee, dan hoef je volgend jaar geen big farma meer te sponsoren.

Er zijn risico's verbonden aan het onzorgvuldig omgaan met geneeskrachtige planten, maar moet dit ons er van weerhouden om ons hierin te verdiepen?

Hoewel de moderne geneeskunde fantastisch is en voor vele zaken onmisbaar, is het een enorm verlies voor de samenleving dat er zoveel wijsheid uit de plantengeneeskunde verdwenen is bij het volk. Vooral dan voor simpele kwaaltjes. Het klopt uiteraard dat er risico's verbonden zijn aan het onzorgvuldig omgaan met geneeskrachtige planten, maar moet dit ons er van weerhouden om ons hierin te verdiepen? Om terug zelf kruiden te plukken in onze tuin en er thee, zalven of andere middeltjes van te maken? Er liggen dingen in de supermarkt die veel schadelijker zijn dan sommige tuinkruiden.

Er worden jaarlijks miljarden uitgegeven aan kleine lapmiddeltjes uit de apotheek, waarvan de werking soms zelfs betwistbaar is. Rauwe gember is een wondermiddel om je keelpijn te verlichten, Calendula zalf is enorm eenvoudig om zelf te maken en helpt tegen vanalles, tijm, rozemarijn en salie zijn enorm krachtige kruiden die voor vele zaken in te zetten zijn. Onze tuin staat vol met verrassingen en medicatie die ons leven aangenamer kan maken. Doe jezelf een boek cadeau en trek de wondere wereld in van de EHBO-planten. Waarom chemisch als het natuurlijk kan?