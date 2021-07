Wijnen is deze zomer ons favoriete werkwoord.

Bardeau

Noem Bardeau niet louter een wijn- of oesterbar. Aldwin Camus startte in januari met Eat My Oester, een bakfiets die oesters rondbrengt. Nu kun je in zijn bar terecht voor een selectie wijnen, champagnes en aperitieven. Vrijdagmarkt 1, Antwerpen De uitbaters van de Borgerhoutse Bistrot Miro starten met een tweede zaak aan de overkant van de straat. Er zullen vooral natuurwijnen geserveerd worden, maar de bar à faim voorziet ook iets kleins om te eten. Moorkensplein 26, Antwerpen In deze nieuwe wijn- en kunstbar in hartje Kortijk proef je van de beste Franse tot Zuid-Afrikaanse wijnen, alsook van supernaturals, terwijl je kijkt naar het werk van lokale kunstenaars. Overbekeplein 11, Kortrijk Sinds juni is ook Ninove een wijnbar rijker. Met meer dan veertig wijnen en een reeks kleine gerechten hopen de jonge Arne Ribus en Jonas De Leeuw je te verwelkomen in hun industriële 'loft' met twee terrassen. Graanmarkt 39, Ninove Voorlopig wacht Stef Verhaegen nog enkele maanden met het heropenen van zijn wijnbar Estivo in Lier. De ondernemer ontvangt je deze zomer dan weer graag op zijn pop-upterras in het kasteelpark van Domein Ravenstein. Domein Ravenstein, Lier De Australische Eddie Richards en Emily Coone uit Sint-Niklaas openden een nieuwe wijnbar die ook hartige en zoete gerechten serveert. Hun Australische meat pies zouden een echte aanrader zijn. Nieuwstraat 13, Sint-Niklaas Je kon al langer hun mobiele wijnbar inschakelen voor evenementen, maar in mei openden Tom Appels en Allégra De Francesco een vaste stek waar je heerlijke biowijnen drinkt, ook uit eigen land. Geelsebaan 55, Kasterlee Wijnliefhebbers verzamelen sinds dit jaar bij de Antwerpse Sanaz Sadegh in haar bar, en kunnen er ook degustaties en workshops volgen. In haar education center tref je maar liefst tweehonderd soorten aan. Cheers. Leopold de Waelstraat 20, Antwerpen