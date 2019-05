Vegan Vibes VZW pakt uit met een nieuw foodfestival: de vegan picnic market. Op zondag 2 juni straalt Park Spoor Noord enkel plantaardige vibes uit.

De plantaardige keuken zit in de lift. Die trend merkten ook organisatoren Tom Stafford, Mitch Maree en Griet Van Gansberghe op. 'De veganistische levensstijl is sterk aan het opkomen. Er zijn tegenwoordig zo veel mogelijkheden wat betreft een plantaardige levensstijl', vertelt organisatrice Griet Van Gansberghe, 'dat inspireerde ons tot dit evenement.'

Beperkte keuze

Foodfestivals gaan al jaren mee. Het is de ideale gelegenheid om verschillende smaken, combinaties en wereldkeukens uit te proberen. Toch bleven die festivals eerder een soort niche, waarbij er geen aandacht voor de veganist was. 'De keuze voor veganisten bleef bij dergelijke festivals eerder beperkt. Wij vinden het belangrijk dat veganisten zich geen zorgen meer hoeven te maken en niet meer hoeven te vragen wat er nu juist in de gerechten zit. Ze moeten alles kunnen eten', benadrukt Griet.

Lees ook:15 recepten voor een heerlijk en voedzaam vegan ontbijt

Niet enkel Gent, maar ook Antwerpen

Vijf jaar geleden vond dan ook het eerste vegan foodfestival plaats in Gent. Wat begon als een kleinschalig evenement, groeide uit tot een festival met meer dan duizend bezoekers. 'We zagen de succesformule in Gent en vonden het jammer dat er in een grote stad zoals Antwerpen nog niets gelijkaardig bestond'. De drie organisatoren begonnen te brainstormen en stampten begin dit jaar een vegan kerstmarkt uit de grond. 'De reacties waren zeer positief. Rond zes uur 's avonds waren we al helemaal uitverkocht, tegen onze verwachtingen in. Bovendien was de helft van de aanwezigen zelfs geen veganist.'

Iedereen welkom

Die lijn willen ze deze zomer graag doortrekken met het foodfestival. 'Onze focus ligt niet enkel op de vegan-groep. Wij willen iedereen bereiken die ervoor openstaat om plantaardig te eten', verduidelijkt Griet. Net daarom vinden ze het belangrijk dat er ook bij andere foodfestivals veganistische foodtrucks aanwezig zijn. 'Wij zijn daar absoluut niet tegen. Wij vinden dat zelfs een meerwaarde, zo bereiken we misschien mensen die anders nooit naar een uitsluitend veganistisch festival waren gekomen. Wij zien ons in de toekomst wel samenwerken met andere festivals, om zo een nog groter publiek aan te trekken.'