De terrassen zijn weer open, maar takeaway blijft gelukkig op veel plaatsen een mogelijkheid. Een greep uit het overheerlijke aanbod. Extra adressen vind je op hier.

Solid Stash

Levering in Brussel, Gent, Antwerpen, Mechelen, Vilvoorde, Aalst, Leuven, Kortrijk en omliggende postcodes.

Voor die dagen waarop je gezond wilt eten, maar geen tijd hebt om zelf in de keuken te staan is er Solid Stash: plantaardige diepvriesmaaltijden die rustig in je diepvriezer liggen te wachten tot je ze nodig hebt. De vrouw achter dit merk is Lily Imschoot, die negen jaar in de bloeiende food scene van Londen werkte. Op de webshop van Solid Stash vind je een steeds wisselend seizoensmenu met comfortfood zoals bloemkoolcurry, chili sin carne, vol-au-vegan of pompoentajine. Ook vegan chocoladekoekjes die je enkel nog moet afbakken of plantaardig ijs kun je in je winkelmandje droppen. De bevroren maaltijden worden thuis geleverd in een handige, platte verpakking zodat ze snel ontdooien of je kunt ze afhalen in een van de afhaalpunten. solid-stash.com Hou je van schelpen en schalen, maar vind je het gedoe om ze zelf klaar te maken? Mensen uit de buurt van Kortrijk kunnen opgelucht ademhalen: Sailor Sea Food maakt kraakverse mosselen, kreeften en vongole klaar en levert ze aan je deur (tenzij je liever ophaalt, dat kan ook). Denk aan een combinatie van Noorse krab met chilimayo, gamba's met lookboter of scheermessen met koriander en kerstomaten. Elke maand is er ook een zeevruchtenmenu van drie gangen voor 35 euro per persoon. Als je voor 20 uur bestelt, is alles de volgende dag klaar. sailorseafood.be De terrassen zijn weer open en dat zullen we geweten hebben. Bar Julien in Roeselare heeft voor de weekends zelfs een speciaal terrasmenu ontwikkeld. Alle gerechten worden in de Green Egg gemaakt: denk aan een stevige côte à l'os met handgesneden frietjes, maar ook gegrilde gamba's. Ook overdag kun je er terecht voor uitgebreid ontbijt, een gezonde lunch met een poké bowl of lekker decadent met een pulled pork-burger of een verse garnaalkroket. Bij Bar Julien worden klassiekers gemaakt met respect. Alles wordt in eigen keuken bereid: geen pakjes of zakjes te bespeuren. Alle gerechten kunnen ook nog steeds besteld worden om mee te nemen. barjulien.be