Een sushitoog in elke supermarkt of donderdag veggiedag: wij vinden het doodnormaal, maar onze grootouders zouden verbaasd opkijken. Onze dagelijkse kost is de laatste zeventig jaar drastisch veranderd. Maar Ons Kookboek houdt stand.

Aubergines in de oven, groenteburgers met erwtenpuree, crispy sesam-kip met rijst en paksoi, pasta met tonijn, gebakken patatjes met appelmoes en witte pens, bloemkool met zalm in de oven, uit een korte rondvraag blijkt dat mijn collega's lekker en vooral zeer divers koken. Ze zijn daarin niet uitzonderlijk. Onze pot schaft vandaag andere dingen dan die van onze ouders. Een gemiddelde week ten huize Le Blanc in 1979 betekende bijna elke avond vlees, aardappelen en groenten, af en toe eens spaghetti of kip met curry en elke vrijdag mosselen. Een gemiddelde week ten huize Le Blanc anno 2019 is aardappelarm, pastarijk en heeft vaak een mediterraan of Aziatisch tintje. 'Hoe we eten en hoe dat evolueert is een samenvatting van de wereldgeschiedenis', stelt VUB-historicus Peter Scholliers. 'We beleven volop veranderingen en die gaan veel sneller dan vroeger. Die eetrevolutie heeft niet één duidelijk aanwijsbare oorzaak. Onze voeding is een systeem en veel lagen van dat systeem zijn al decennialang in beweging.'

