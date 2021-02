Tijdens de lockdown van de horeca schakelen veel restaurants opnieuw over naar takeaway. Een greep uit het overheerlijke aanbod. Extra takeawayadressen vind je hier.

Stoked - Antwerpen

Wat mist een Nieuw-Zeelandse chef het meest als hij in België woont? Pie blijkt het antwoord: versgebakken hartige taart. Paul Melville baat, met wat hulp van zijn Hongaarse vrouw, het mobiele restaurant Stoked uit. Ze leerden elkaar kennen in het Londense restaurantwereldje en kozen België als nieuwe thuis. In andere tijden kookt hij voor trouwfeesten of events, nu levert hij in de regio Antwerpen pies tot aan je deur. Met zelfgemaakt deeg en een vulling van vlees of groente van lokale boeren. Even in de hete oven, en samen met een frisse salade staat er een fantastische maaltijd op tafel. wearestoked.be Onder de naam Mest houden Laurence en Jason van het Aalsterse restaurant L'Histoire 32 elke woensdag een ambachtsmarkt. Je komt er je tas volladen met lokale kazen, zuurdesembrood, gefermenteerde groenten, kombucha, charcuterie, zelfgerookte zalm en flesjes bijzondere bieren. Zo steunen ze hun leveranciers en krijg jij de kans om rechtstreeks van de producenten te kopen. Naast hun markt kun je elke zaterdag ook hun takeawaymenu blijven bestellen. lhistoire32.be La Barriga is een kersvers restaurant in De Pinte dat door de huidige situatie razendsnel moest schakelen. Op het menu stond Spaanse comfortfood, maar nu ze voor meeneem gaan, wordt de frituurketel heet gestookt en kun je er terecht voor bakjes handgesneden Belgische frieten met in huis gemaakte frituursnacks. Vorig jaar goed onthaald en wegens succes verlengd tot we onze voeten weer onder tafel mogen schuiven.labarriga.be De takeawaykaart van de Lierse stadsbistro Salto is om duimen en vingers bij af te likken. Het is een feest van klassiekers, zoals mergpijp met persillade, griet à l'ostendaise of zelfgedraaid vanille-ijs. Ook voor vegetariërs is er een fijn aanbod met gerechten als spitskoolrolletjes met witloof en kaassaus, hazelnoot en limoen. Extra handig: je hoeft maar één dag op voorhand te bestellen. saltolier.be