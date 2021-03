Tijdens de lockdown van de horeca schakelen veel restaurants opnieuw over naar takeaway. Een greep uit het overheerlijke aanbod. Extra takeawayadressen vind je hier.

In de schaduw van het station van Hasselt opende midden vorig jaar Vangroenten, een buurtcafé-bistro met een uitgesproken vegetarisch en veganistisch menu. Met oog voor lokale producenten en de korte keten serveren Kaat en Lien eenvoudige gerechten; iets wat ze eerder al deden in hun huiskamerrestaurant. Tot de prachtig ingerichte zaak weer open is voor publiek, kan afhalen elk weekend. Op de website en de sociale media verschijnt elke week een nieuwe kaart. Een weeksoep, een belegde zuurdesemboterham, lasagne van seizoensgroenten, een kruidige curry of een plankje Omage, hoogwaardige vegan cheese uit Gent op basis van noten en pitten. vangroenten.be Kunthun Café vind je in wat je met wat verbeelding het Chinatown van Antwerpen kunt noemen. Enerzijds omdat die town amper enkele straten groot is, anderzijds omdat er tal van restaurants te vinden zijn die iets heel anders serveren dan Chinese keuken. Kunthun Café hoort in die laatste categorie met Tibetaanse gerechten zoals allerhande momo's (gevulde deeghapjes die doen denken aan gyoza, gestoomd of gebakken), mapo tofu (tofoe met gehakt in een pittige chilisaus) of gebakken kool in azijnsaus. In het oude normaal was Kunthun een rumoerig eethuis. Nu wachten de klanten keurig buiten op hun bestelling, of simpelweg thuis: leveringen vanaf 50 euro worden gratis aan huis geleverd. Het is even zoeken, maar alle informatie vind je terug op hun Facebookpagina. Bestellen doe je telefonisch of op locatie. Alle dagen behalve woensdag geopend tussen 12 en 22 uur. facebook.com/kunthun-cafe Meer dan een decennium was Quatre Mains een vaste waarde in de Brugse binnenstad. Zowel toeristen als locals kwamen er graag bordjes delen uit de keuken van chef Olivier Degroote. Maar tijdens de eerste lockdown sloot het restaurant de deuren, vrij onverwacht na een vermelding in de Bib Gourmand nauwelijks een half jaar eerder. Ondertussen heet de zaak Quatre Vins en zijn het Maxime Lingier en haar partner die klaarstaan om erin te vliegen. Tot dat weer voluit kan, heet de plek weer even Quatre Mains, lekker verwarrend, en verschijnt er wekelijks een nieuwe box voor twee met zes gerechten in een bepaald thema. Aanvullen voor meer personen kan tot twaalf, al is dat natuurlijk niet bubbel-koosjer. Voor één persoon bestellen kan ook. Enkel op vrijdag, planning en menu online. 4mains.com Enkele jaren geleden werd ik aangenaam verrast bij het ontdekken van Golden Gai, een traditionele ramen-tent met een Europese kwinkslag, zoals een aanbod cocktails en andere prettige drankjes. Ondertussen opende ook Golden Gai een takeout. Veel versies (shoyu, miso, tantan...) van deze noedelsoep zijn beschikbaar voor elke eter (vlees, veggie of vegan), eventueel aangevuld met een voorafje ( chicken wings zijn een must) en drankje. Watertanden doe je op de Instagrampagina, bestellen via de 'afhalen'-knop op de website en thuis warm je alles op. Afhalen op donderdag en vrijdag, van 15 tot 20 uur. goldengai.be