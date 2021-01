Tijdens de lockdown van de horeca schakelen veel restaurants opnieuw over naar takeaway. Een greep uit het overheerlijke aanbod. Extra takeawayadressen vind je hier.

Geen geklooi met potjes en ellenlange handleidingen bij het take-outmenu van restaurant De Vijf Seizoenen in Brakel. De gerechten die je mee krijgt, zijn gedresseerd op fijne porseleinen borden. Wat nog opgewarmd moet worden zit in een glazen schaal of inox potje zodat het meteen op het vuur of in de oven kan. De waarborg die je betaalt om het servies mee naar huis te krijgen, verdien je terug door het weer in het restaurant af te leveren. Naast het gastronomische viergangenmenu kun je ook een versgebakken zuurdesembrood meenemen om het culinaire feest de volgende ochtend verder te zetten. devijfseizoenen.be Wie in de buurt van Leuven woont en snakt naar een portie oesters of een garnaalkroket, kan dat vanuit zijn luie zetel bestellen en aan de deur laten leveren dankzij het fonkelnieuwe initiatief Fish.Inc. In de webshop vind je niet alleen kraakverse vis (in zijn geheel of als filet) en schelpdieren, maar ook verrassende DIY-pakketten om vis in papillot te maken en verwennerijen zoals champagne of Belgische kaviaar. Ruben en Katrien bestellen enkel wat ze nodig hebben om hun pakketten te maken, die ze met de bakfiets of de elektrische step leveren: zo kunnen ze de versheid garanderen en hebben ze nooit overschotten. De duurzaamheid van jouw vispakketje is gegarandeerd door het MSC-label van hun leverancier. fishinc3000.be Wie in Brussel woont heeft geluk, want die kan via de populaire leverplatformen een 'tannour' - oftewel een versgebakken platbrood gevuld met huisgemaakte falafel of geroosterd vlees - aan huis laten bezorgen van het Syrische restaurant My Tannour. Deze populaire eetplek werd opgenomen in de 'pop'-selectie van Gault & Millau. Het brood wordt er gebakken in traditionele ovens waarbij het dicht bij het vuur tegen de hete zijkant van de oven wordt geplakt, wat een heerlijk rokerige smaak en mooie geblakerde bellen oplevert. Met een lading verse groenten, gegrilde aubergines en pittige sausjes is het gezonde en kwaliteitsvolle streetfood waar je geen genoeg van krijgt. Vind My Tannour via hun sociale media of bestel via Uber Eats of Deliveroo. Een diner bij kaarslicht waarbij je zelf niet moet koken, wie kan zich dat nog voorstellen? Nochtans kan het realiteit zijn. Het enige wat je hoeft te doen is een kamer boeken in het stijlvolle Hotel Pilar aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. In je hotelkamer staat een elegant gedekte tafel waarop een feestelijk sharingmenu wordt geserveerd. De volgende ochtend? Ontbijt op bed, natuurlijk. Je kunt dit pakket elk weekend boeken, in een kamer naar keuze. Het candlelightdiner-arrangement kun je reserveren via de website hotelpilar.be