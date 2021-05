Onze drankexpert schenkt klare wijn. Deze week: wijnen van eilanden.

In deze tijden van klimaatopwarming, waarin de druiven meer suikers opbouwen en de wijnen dus meer alcohol bevatten, krijgen wijnen van eilanden steeds meer aandacht. Waarom? Een eiland is omgeven door zee, waardoor de verkoelende zeewind de wijngaarden afkoelt. Zelfs op zuidelijk gelegen eilanden, waar je normaal wijnen met meer alcohol zou verwachten, worden daardoor verrassend evenwichtige wijnen gemaakt. En doordat de zeewind de wijngaarden tegelijk ook droog blaast, komt schimmelvorming minder voor en zijn er dus minder ongezonde middelen nodig om schimmels te bestrijden. De Siciliaanse wijnbouw bestaat al vierduizend jaar en genoot in de oudheid veel aanzien. Met een ligging in het uiterste zuiden van Italië wordt Sicilië spontaan geassocieerd met vurige, alcoholrijke wijnen. Maar omdat het een eiland is, worden er toch fijne, elegante wijnen gemaakt van lokale druiven, zoals nero d'avola, frappato en nerello mascalese voor rode, en catarratto, grillo en inzolia voor witte wijnen. Vooral nerello mascalese verdient meer aandacht, ze behoort tot de nobele druivenrassen van deze wereld, en staat vooral aangeplant op de flanken van de vulkaan Etna. Die vulkanische ondergrond zorgt voor een fikse dosis minerale energie in de wijn, die weleens 'de bourgogne van Sicilië' wordt genoemd. Dit eiland kennen we vooral van massatoerisme en associëren we dus niet meteen met kwaliteitswijn. Ten onrechte, want een aantal domeinen exploiteren hier ten volle het gunstige mediterrane zeeklimaat om wijn te maken. En ook hier worden autochtone druiven gebruikt, zodat de wijnen een heel eigen karakter en smaakprofiel krijgen. Wijnlanden buiten Europa - ook wel de Nieuwe Wereld genoemd - staan vaak bekend om hun zwoele wijnen met veel alcohol. Maar op Nieuw-Zeeland is dat niet het geval: hier worden wijnen in de Europese stijl gemaakt, meestal met druiven die we kennen vanuit de koelere klimaatzones in Europa, zoals cabernet sauvignon (de druif van Bordeaux), chardonnay en pinot noir (de druiven van Bourgogne) en sauvignon blanc (de druif van de Loirestreek). GEPROEFD EN GOEDGEKEURD