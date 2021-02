Onze drankenexpert schenkt klare wijn.

Frans-Duitse sfeer

De Elzas is op zijn mooist in de winter. De dorpen met hun vakwerkhuizen, kerken, poorten en fonteinen lijken uit een oud Duits prentenboek te komen. De namen van de wijnbouwers en dorpen klinken vaak Duits. Dat komt omdat deze grensstreek meermaals oorlogsgebied is geweest, dat nu eens door de Fransen, dan weer door de Duitsers werd opgeëist. De vermenging van Franse en Duitse invloeden merk je ook in de keuken: choucroute à l'Alsacienne of Sauerkraut, tarte flambée of Flammkuchen (een soort pizza), Baeckeoffe (een stoofschotel) en Schiefala (gerookte varkensschouder), foie gras en Presskopf. De wijnen doen ook al Duits aan, zowel in klimaat, bodem en druiven, als in de fruitig-zoete wijnstijl, waarbij vaak onvergiste restsuiker werd achtergelaten in de wijn. Dat laatste is nu veranderd, omdat de wijndrinker vandaag drogere wijnen verkiest. Overal in Frankrijk worden wijnen ingedeeld volgens hun herkomst, behalve in de Elzas, waar dat gebeurt volgens het druivenras. De riesling wordt hier, net als in Duitsland, beschouwd als de nobelste druif: de 'koning van de Elzas'. Daarnaast is er een 'sultan', zoals de pinot gris hier wordt genoemd vanwege zijn exotische geur en smaak. Het kruidigste aroma heeft de gewürztraminer: Gewürz is de Duitse term voor kruiden. De pinot blanc zorgt dan weer voor ronde, zacht-fruitige wijnen met een mooi evenwicht tussen volheid en fraîcheur. In 2011 werden 51 wijngaarden erkend als grand cru, door hun betere ligging en bodem. Ruim 90% van de elzaswijn is wit, omdat de natuurlijke factoren van deze streek zich daar het best toe lenen. Daarnaast heeft de Elzas een sterke reputatie opgebouwd met schuimwijn. Die Crémant d'Alsace is gemaakt volgens de champagnemethode, maar meestal van andere druiven, zoals riesling en pinot blanc.