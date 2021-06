Wij hebben ons hart verloren aan potjes vol geurige mengelingen van kruiden, noten, zaadjes, citrusschil en zeewier. Het voordeel van zo'n mix in de kruidenkast is dat je een simpel gerecht met één kwistige gooi tot iets bijzonders maakt.

Als je in Amerika een bagel bestelt, is daarmee de kous niet af. Je kunt een plain bagel bestellen, maar ook eentje afgewerkt met maanzaad, sesamzaad, zout, gedroogde ui of kaas. Of je bestelt de ultieme bagel voor wie niet kiezen kan: een everything bagel. Het strooisel dat hier bovenop wordt gestrooid is zo populair dat je het ook in kruidenpotjes in de winkel kunt kopen. Het blijkt namelijk niet alleen lekker op een bagel, maar ook op een cracker met cottagecheese of een toast avocado. Sommigen zweren erbij om gekookte aardappel net dat beetje extra te geven of een stukje gerookte zalm te pimpen. Recept: Everthing Bagel SeasoningDukkah is een kruiden- en notenmix die oorspronkelijk uit Egypte komt. De combinatie van specerijen zoals koriander, venkel en komijn met de diepe smaak van geroosterde hazelnoten en sesamzaad is bedrieglijk simpel, maar tilt alles waar je het op strooit naar een hoger niveau. Een beetje gedroogde citrusschil brengt frisheid en maakt het strooisel af. Probeer onze favoriete mix hieronder of experimenteer naar smaak: gooi bijvoorbeeld citroenschil, pistachenoten of lijnzaad in de mix.Recept: DukkahFurikake is een strooisel uit de Japanse keuken. De mix is geen eeuwenoud Japans recept: het werd in het begin van de 20ste eeuw uitgevonden door een apotheker als remedie voor het calciumtekort waar veel Japanners mee kampten. Een mix van gedroogde vis en zeewier zorgde voor een calciumboost bij een kommetje rijst. Het recept werd overgenomen door een grote fabrikant en intussen is de specerij niet meer weg te denken uit de Japanse keukenkastjes. Recept: FurikakeDeze Noord-Afrikaanse kruidenmix krijgt een extra kick door gedroogde rozenblaadjes. Niet enkel zien deze frêle blaadjes er lieflijk uit, ze geven ook een florale toets die heerlijk is bij geroosterde gerechten. Er is niet één recept voor ras el hanout: iedereen maakt er zijn eigen mix van, met soms wel zestig verschillende kruiden. Wij geven een een basismix waar je naar hartenlust op kunt variëren. Gebruik verse kruiden die nog krachtig zijn van smaak voor dit recept. Recept: Ras El HanoutDe keukens van het Midden-Oosten blinken uit in kruidenmixen: zo omschrijft Yotam Ottolenghi za'atar als een magic dust met de kracht om alles in de keuken te transformeren: het geeft een scherpe kick en extra hartigheid aan alles van een simpele salade tot een stuk geroosterd vlees. De basis van za'atar is een kruid dat ook za'atar wordt genoemd (wat een tik verwarrend is: het kruid én de mix waar het in zit krijgen dus dezelfde naam): origanum syriacum, bij ons gekend als wilde oregano. Ottolenghi proeft in dit kruid niet enkel oregano, maar ook komijn, citroen, salie en munt. In de kruidenmix za'atar wordt het kruid gemengd met geroosterd sesamzaad en friszure sumak. Recept: Za'atar