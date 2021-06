We serveren je de lekkerste nieuwigheden en trends. Deze week: doe-het-zelven voor liefhebbers van goed eten.

Om te rotten

...

Gefermenteerde groenten zijn unieke smaakmakers en erg gezond, maar de drempel om zelf aan het oppotten te slaan, kan hoog zijn. Daar wil kersvers bedrijfje Kultured bij helpen, met een zakje vol goede bacteriën die van fermenteren kinderspel maken.Bestellingen plaatsen kan op kultured.be'Het enige wat je moet doen om elke dag verse (micro-)groenten in huis te hebben, is zaadjes strooien en een keer per week water geven.'- Ann-Sofie Vandamme van MotherZelf scheuten, kruiden en zelfs groenten als paksoi kweken in huis was nog nooit zo makkelijk en esthetisch verantwoord als met het HomeForest van deze Belgische start-up.mother.lifeDe leukste manier van inkopen doen? Je eten kraakvers van het veld halen. Zeker een aanrader nu grote hoeveelheden bessen in het seizoen komen. Enkele adresjes, een voor elke provincie: In de zelfpluktuin van het Plukhof vind je de klassiekers onder de bessen, maar ook de minder bekende josta-, tay- en boysenbes. Neem je eigen doosjes of mandjes mee, want Plukhof is een afvalarme boerderij. Betalen doe je per gewicht.Heerweg 50, Heist-op-den-Berg, plukhof.be Na het afsluiten van een jaarabonnement (of een testperiode van tien weken) mag je op CSA-boerderij Het Blokhuis zo veel en zo vaak gaan plukken als je wilt. Herkkansstraat, tegenover nr. 31, Herk-de-Stad, hoevehetblokhuis.be Half juni start het zelfplukseizoen op de sprookjesachtig mooie boerderij Pur Fruit. Na je hard labeur kun je in de tuin uitrusten met een stuk taart of een ijsje. Je betaalt per geplukt gewicht. Neerhoek 7, Oeselgem, purfruit.be In 't Uilenbos kun je na afspraak niet alleen terecht om zelf klein fruit te plukken, maar ook om er achteraf tijdens een workshop ter plaatse confituur van te maken. Eksaardsedam 42, Moerbeke-Waas, uilenbos.be Je kunt geen bes bedenken of hij groeit in de Tiense bioboerderij Yggdrasil. Je bent welkom na afspraak en betaalt een prijs per gewicht. Vissenakenstraat 381, Tienen, yggdra.be