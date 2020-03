De strijd tegen voedselverspilling inspireert heel wat mensen om eten creatiever aan te pakken. Die projecten worden nu voor de vierde keer beloond met een Food Waste Award, en ook jij kan daaraan bijdragen.

Kantines, winkelketens en jonge starters in de voedselsector die stappen ondernemen om hun voedselverspilling terug te dringen, krijgen daarvoor al enkele jaren een duwtje in de rug van het innovatienetwerk Foodwin. Op 18 maart organiseert de organisatie opnieuw haar Food Waste Awards, waarbij de grootste voedselredder in de bloemetjes gezet wordt.

Er zijn prijzen te winnen voor drie categorieën deelnemers. Om te achterhalen wie de eer het meest verdient, rekent Foodwin ook op jou, want jouw stem kan doorslaggevend zijn. Dit zijn de genomineerden:

Changemakers Lidl Belgium & Luxemburg: verkoopt bijna vervallen producten aan dumpingprijzen en schenkt opbrengst aan de voedselbanken.

verkoopt bijna vervallen producten aan dumpingprijzen en schenkt opbrengst aan de voedselbanken. Contronics Dry Misting : bewerkt verse groenten en fruit met een mistlaag voor een langere bewaring

: bewerkt verse groenten en fruit met een mistlaag voor een langere bewaring Buurtfruit Gent: brengt fruitbomen in de stad Gent in kaart, zodat iedereen er kan gaan plukken Multi-sectorale projecten enVie: is een samenwerking tussen Colruyt, enVie Atelier en Randstad waarbij soepen op basis van overschotten worden gemaakt met sociale tewerkstelling

is een samenwerking tussen Colruyt, enVie Atelier en Randstad waarbij soepen op basis van overschotten worden gemaakt met sociale tewerkstelling Depot Margo: is een samenwerking tussen BelOrta, Voedselbank Limburg, Bewel & De Wroeter en zorgboerderij die 'sociaal appelsap' tot resultaat heeft

is een samenwerking tussen BelOrta, Voedselbank Limburg, Bewel & De Wroeter en zorgboerderij die 'sociaal appelsap' tot resultaat heeft Gastronello & Cools vollegrondswitloof: maken kroketten van witloofbladeren Grootkeukens Sodexo : vespilt met Waste Watch tot 90 ton minder via een slimme weegschaal

: vespilt met Waste Watch tot 90 ton minder via een slimme weegschaal Odisee Hogeschool met Himmorant: minder verspilling door vooraf bestellingen in alle campussen van Odissee Hogeschool

met Himmorant: minder verspilling door vooraf bestellingen in alle campussen van Odissee Hogeschool Go! Atheneum De Tandem: van 42% naar 29% verspilling, met de leerlingen zelf aan het roer van de strategie

Stemmen op jouw favoriete project kan tot 12 maart op de site van de Food Waste Awards.

