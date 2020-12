Tijdens de lockdown van de horeca schakelen veel restaurants opnieuw over naar takeaway. Een greep uit het overheerlijke aanbod. Extra takeawayadressen vind je op weekend.be.

Boetiek Raphaël Koksijde

Zelfs onder deze uitdagende omstandigheden houdt Willem Hiele het spannend. De chef uit Koksijde tovert elk weekend de tuin van zijn restaurant om tot 'Boetiek Raphaël': een gezellige outdoor boerenmarkt met tafels vol lokale producten, van plukverse winterknollen tot prachtige broden, garnaalkroketten, bisque, gerookte vis, paté, wijn en bier. En dan heb je de wildtafel nog niet gezien: eenden, fazanten en hazen om thuis aan te braden, met garnituren uit de keuken van Hiele (o.a. veenbessen, witloof, wildsaus, gratin of kroketten en knolselderpuree). Tot slot tovert hij prachtige producten uit zijn vuuroven: zuurdesembrood, rozijnenbrood, pizza, kebab Hiele-style en nog veel meer. Wild en pizza bestel je best op voorhand, de rest van het aanbod is afhankelijk van de dagaanvoer. De belevingsboetiek is open tot 20 december. Voor de kerstdagen komt er een kerstboxmenu, info op de website. restaurant.willemhiele.be Fauvette was een van de spannendste restaurants in de Brusselse culinaire scene in pre-lockdowntijden. Chef Damien Bouchery geeft er zijn eigen draai aan de Franse klassieke plattelandskeuken. Met bordjes troosteten zoals een plak rustieke pâté en croûte, een spie stroperige tarte tatin of een eenvoudige salade van groene bonen en kruiden verleidde hij het publiek én de culinaire pers. Fauvette is vliegensvlug omgevormd tot een traiteur van hoog kaliber: je bestelt er van dinsdag tot zaterdag een driegangenmenu voor 30 euro en neemt bij het ophalen een flesje wijn mee uit de kelder. Op zaterdag wordt er brood gebakken: bestellen is nodig! fauvette-restaurant.be Een vakantieverblijf in hartje Gent dat wordt omgevormd tot een pop-upbakkerij omdat de toeristen wegblijven: dat zijn de creatieve oplossingen die horecaondernemers tijdens de tweede lockdown moedig uit hun mouw schudden. Eigenaars Mia en Hendrik halen hun ervaring als patissier en kok boven en verkopen elke zaterdag Gentse mastellen, koffiekoeken, desem- en yoghurtbrood, bokkenpootjes en tartines russes. Volg het wekelijks aanbod via Facebook & Instagram, lamaison12.be Als je de ring van Leuven oversteekt, beland je in Het land aan de overkant. Dit eigenzinnige restaurant kookt elk weekend een nieuw driegangenmenu voor 42 euro. Je krijg naast een verfijnd voorgerecht (denk aan Zeeuwse kokkels met bloemkool en croutons) en een stevig hoofdgerecht (een stukje vlees of vis) ook een resem funky groentegerechten mee naar huis: witlooftaart, broccoli met sesam, linzen met nootjes en krokant spek. Samen met een dessertje creëert dat een overvloed aan meeneemdoosjes voor een feestelijk weekend. Naast het wekelijks wisselende menu zijn er ook drie klassiekers die je à la carte kunt bestellen: verlekker je alvast op lobster rolls, pithivier of rillettes. Elke week een nieuw menu via hetlandaandeoverkant.be